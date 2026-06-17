Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat eine Lungentransplantation erhalten, wie der Palast am Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung mitteilte. Die Operation wurde im Rikshospitalet in Oslo durchgeführt. Die Ärzte sind sehr glücklich, dass die Operation bisher erfolgreich war und dass die Kronprinzessin auf dem Weg der Genesung ist.

Kronprinzessin Mette-Marit erhält erfolgreich eine Lungentransplantation . Die 52-jährige Kronprinzessin Mette-Marit hat eine Lungentransplantation erhalten, wie der Palast am Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung mitteilte. Die Operation wurde im Rikshospitalet in Oslo durchgeführt.

Der Abteilungsleiter Arnt Fiane von der Abteilung für Thoraxchirurgie am Rikshospitalet sagte, dass die Lungentransplantation bisher erfolgreich war. Er möchte zudem allen im Team danken, die an der Planung und Durchführung beteiligt waren. Der Leiter der Lungenabteilung am Rikshospitalet kam in dem Statement zu Wort und sagte, dass sie sehr glücklich sind, dass bisher alles gut gelaufen ist. Wie alle anderen Transplantationsempfänger wird die Kronprinzessin noch mehrere Wochen im Krankenhaus Rikshospitalet bleiben.

Dies ist eine übliche Routine zur Anpassung der Medikamente, zur Behandlung von Komplikationen und zur Durchführung von Schulungen. Der Palast verkündet auch, dass Kronprinz Haakon sein Programm anpassen wird, um während dieser Zeit bei der Kronprinzessin zu sein. Das nächste Update zum Gesundheitszustand der Kronprinzessin ist nach ihrer Entlassung aus dem Rikshospitalet geplant. Aus dem Statement geht nicht hervor, wann genau die Transplantation stattgefunden hat.

Da Haakon bereits am Freitag Termine abgesagt hat, könnte die Operation bereits letzte Woche stattgefunden haben. Der Termin wird aus juristischen Gründen geheim gehalten, da keine Verbindung zwischen Spender und Empfänger hergestellt werden darf. In einem dünnbesiedelten Land wie Norwegen könnte man sonst leicht aktuelle Unfälle und Sterbefälle mit dem Transplantationszeitpunkt verknüpfen. Oberarzt Are Holm hatte bei einer Pressekonferenz am 5.

Juni mitgeteilt, dass sich die Lungenfibrose der Kronprinzessin sehr verschlechtert hatte. Die Situation ist ernst. Nach einer allgemeinen medizinischen Begutachtung wurde sie nun auf die Liste der Personen gesetzt, die so bald wie möglich eine Lungentransplantation erhalten werden. Kronprinzessin Mette-Marit teilte 2018 mit, dass sie an Lungenfibrose leidet, eine schwere chronische Krankheit.

In manchen Fällen kann sie medizinisch behandelt oder zumindest verzögert werden, oft kann jedoch nur eine Transplantation helfen. Im Dezember hatte der Hof mitgeteilt, dass sich die Krankheit verschlimmert hatte und die Ärzte eine Lungentransplantation ins Auge fassen. Anfang Juni kam sie schließlich auf die offizielle Transplantationsliste. Die Kronprinzessin wird noch mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben, um sich von der Operation zu erholen und um die Medikamente anzupassen.

Die Ärzte sind sehr glücklich, dass die Operation bisher erfolgreich war und dass die Kronprinzessin auf dem Weg der Genesung ist. Der Palast wird regelmäßig über den Gesundheitszustand der Kronprinzessin informieren, sobald neue Informationen vorliegen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinzessin Mette-Marit Lungentransplantation Rikshospitalet Oslo Norwegen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon reagieren auf Marius-UrteilDas Osloer Amtsgericht hat in einem der aufsehenerregendsten Prozesse Norwegens der vergangenen Jahrzehnte ein Urteil gefällt: Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, muss vier Jahre ins Gefängnis. Das Königshaus hat sich nach dem Urteil zurückgehalten und keine Stellungnahme abgegeben.

Read more »

Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit zu vier Jahren Haft verurteiltEin Gericht verurteilte Marius Borg Høiby für zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. Vom schwersten Vorwurf wurde er freigesprochen.

Read more »

Kronprinzessin Mette-Marit bleibt stumm nach Verurteilung ihres SohnesKronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon haben nach der Verurteilung ihres Sohnes Marius zu vier Jahren Gefängnis keine Stellungnahme abgegeben. Der Hof erklärte, dass der Fall vom Gericht bearbeitet wurde und das Königshaus keine Kommentare zum Ergebnis abgeben wird.

Read more »

Kronprinzessin Mette-Marit hat Lungentransplantation erhaltenNach langem Bangen ein Hoffnungsschimmer: Für Mette-Marit wurde eine passende Spenderlunge gefunden, die der Kronprinzessin bereits transplantiert wurde.

Read more »