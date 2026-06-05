Kronprinzessin Mette-Marit erhält letzte Chance durch Lungentransplantation

Die Ärzte im Rikshospitalet in Oslo erklären, was eine Lungentransplantation wirklich bedeutet und wie sie die geeigneten Patienten auswählen. Die Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose und ihre Lebenserwartung ohne Transplantation beträgt höchstens ein Jahr.

Im Rikshospitalet in Oslo erklärten die Ärzte am Freitag in einer Pressekonferenz, was eine Lungentransplantation wirklich bedeutet. Für Kronprinzessin Mette-Marit (52), die an einer unheilbaren Lungenfibrose leidet, ist dieser riskante Eingriff die letzte Chance.

In Norwegen stehen derzeit acht Personen auf der Warteliste für eine Spenderlunge. Mette-Marit ist eine von ihnen. Oberarzt Are Martin Holm macht klar, dass es keine Nummerierung der Warteliste gibt, sondern dass die Ärzte nach bestimmten Kriterien wie Größe und Blutgruppe die geeigneten Patienten auswählen. Der Zustand von Mette-Marit ist sehr kritisch, ihre Lebenserwartung ohne Transplantation beträgt höchstens ein Jahr.

Die Ärzte beobachten ihren Krankheitsverlauf genau und sprechen über die Risiken und Komplikationen der Operation. Die Lungentransplantation ist ein Kraftakt, bei dem viele Faktoren zusammenpassen müssen, um den richtigen Organ zum richtigen Patienten zu bringen. Die Operation dauert zwischen drei und fünf Stunden, und die Patienten bleiben im Krankenhaus, wobei die Dauer von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten variieren kann.

Die Ärzte betonen, dass die Transplantation auch nach der Operation nicht ohne Risiken ist, und dass die Betroffenen körperlich und psychisch eine große Belastung erleben. Trotzdem ist die Alternative mit einer sehr geringen Lebenserwartung verbunden, und viele derjenigen, die die Transplantation überleben, führen ein gutes Leben. Das Ziel einer Lungentransplantation ist ein gutes Leben. Die genauen Termine für die Operation und die Öffentlichkeit werden nicht öffentlich gemacht, um die Anonymität des Spenders zu wahren





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