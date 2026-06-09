Die Ehefrau von Kronprinz Haakon leidet an der unheilbaren Lungenfibrose und warten derzeit acht Patienten auf eine Spenderlunge.

Kronprinzessin Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation . Die Ehefrau von Kronprinz Haakon leidet an der unheilbaren Lungenfibrose . Nach Angaben aus Norwegen warten derzeit acht Patienten auf eine Spenderlunge.

Die Operation könnte schon heute stattfinden - oder eben leider erst in einigen Monaten. Entscheidend ist, wann eine passende Spenderlunge verfügbar wird und ob alle medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind. Norwegens strenge Geheimhaltungsvorschriften verbieten es, den Spender und Empfänger zu nennen. Die Familie des Spenders darf nicht erfahren, wer das Organ erhalten hat - und umgekehrt.

In einem kleinen Land wie Norwegen ist das besonders schwierig. Die Namen von Unfallopfern werden regelmäßig veröffentlicht, auch andere Todesfälle lassen sich häufig nachvollziehen. Da Norwegen bei Organtransplantationen eng mit Schweden und Dänemark zusammenarbeitet, könnte die Spenderlunge allerdings auch aus einem Nachbarland stammen. Are Holm, Lungenspezialist und Chefarzt des Rikshospitalet (Oslo University Hospital), sprach am 5.

Juni auf einer Pressekonferenz über den Zustand der Kronprinzessin. Für den Königshof entsteht daraus ein ungewöhnliches Dilemma. Eigentlich würde eine erfolgreiche Transplantation zu den Nachrichten gehören, die man möglichst schnell mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Doch jede Mitteilung zum Zeitpunkt der Operation könnte helfen, Rückschlüsse auf den Spender zu ziehen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinzessin Mette-Marit Lungentransplantation Lungenfibrose Norwegen Geheimhaltungsvorschriften

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Darf Marius Borg Høiby wegen Mama Mette-Marit nun doch aus dem Gefängnis raus?Marius' neuer Antrag auf Haftentlassung wurde abermals abgelehnt. Jetzt darf der Sohn der Kronprinzessin unter Aufsicht vielleicht doch das Gefängnis für ein Treffen verlassen.

Read more »

Prinzessin Mette-Marit eilt zu Sohn Marius – trotz schlechtem GesundheitszustandDie Ehe von Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit begann bodenständig, ja beinahe wie im Märchen. Doch obwohl die Norwegen-Royals bis heute fleißig lächeln und winken, hat ihr Image einen Knacks bekommen. Die größte Hoffnung: Tochter Ingrid Alexandra.

Read more »

Prinzessin Mette-Marit: Ihr Sohn Marius durfte trotz U-Haft zu ihrMarius Borg Høiby durfte an einem Arztgespräch mit seiner kranken Mutter, Prinzessin Mette-Marit, teilnehmen. Jetzt will er sogar zu ihr ziehen.

Read more »

Kranke Mette-Marit ändert nichts: Gericht lehnt Marius Borg Høibys Antrag abDas Gericht hat am Montag entschieden: Marius Borg Høiby muss weiter in U-Haft bleiben. Kurz zuvor sprach er über die gesundheitliche Situation seiner Mutter.

Read more »