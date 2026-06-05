Kronprinzessin Mette-Marit steht auf Warteliste für Lungentransplantation

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wurde aufgrund ihrer schweren Lungenerkrankung auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Ihr Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert, sodass ein solcher Eingriff notwendig geworden ist. Die Familie, einschließlich ihrer Tochter Ingrid Alexandra, die ihr Studium nach Norwegen verlegt, steht ihr bei. Offizielle Termine werden bis auf Weiteres abgesagt.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit kämpft seit Jahren mit einer schweren chronischen Lungenerkrankung, die nun ein kritisches Stadium erreicht hat. Am Freitagvormittag gab der norwegische Hof offiziell bekannt, dass die 52-jährige Prinzessin auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde.

Diese Nachricht verdeutlicht die ernste gesundheitliche Lage, in der sich Mette-Marit befindet. Die Mitteilung des Königshauses betont, dass die Entscheidung nach umfassenden medizinischen Untersuchungen getroffen wurde, die die lebensbedrohliche Natur ihrer Erkrankung bestätigten. Chefarzt Are Holm vom Rikshospitalet, dem größten Universitätsklinikum Norwegens, erklärte, dass die Entwicklung der Lungenerkrankung ernst sei und eine Transplantation so bald wie möglich erforderlich mache. Nur in diesem Krankenhaus kann die Operation durchgeführt werden, sobald ein passendes Spenderorgan verfügbar ist.

Die Nachricht sorgt landesweit für Anteilnahme, da Mette-Marit als beliebtes Mitglied der Königsfamilie gilt, das sich trotz ihrer gesundheitlichen Probleme stets engagiert gezeigt hat. Die Kronprinzessin wurde bereits am Donnerstag kurzzeitig im Krankenhaus gesichtet, begleitet von ihrer Familie: Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinz Haakon waren an ihrer Seite. Der rund zweieinhalbstündige Aufenthalt deutet darauf hin, dass letzte Untersuchungen und Gespräche stattfanden, bevor die offizielle Aufnahme auf die Warteliste erfolgte.

Prinzessin Ingrid Alexandra, die derzeit in Australien studiert, ist extra angereist, um ihre Mutter in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Das Königshaus teilte zudem mit, dass Ingrid Alexandra ihr Austauschstudium ab dem Herbstsemester 2026 von der Universität Sydney an die Universität Oslo verlegen wird. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus, plant, ab Herbst in Europa zu studieren und bei Bedarf nach Norwegen zurückzukehren. Diese Anpassungen zeigen, wie sehr sich die Familie auf die bevorstehende schwierige Phase vorbereitet.

Bis zur Transplantation wird es der Kronprinzessin nicht möglich sein, ihren offiziellen Pflichten nachzugehen oder an öffentlichen Terminen teilzunehmen. Das bedeutet, dass die Norweger ihre Kronprinzessin für unbestimmte Zeit nicht sehen werden. Sogar das für August 2026 geplante Fest zum silbernen Hochzeitstag des Kronprinzenpaares musste verschoben werden. Auch eine für September vorgesehene Provinzreise fällt aus.

Die Behandlung und Genesung haben oberste Priorität. Die königliche Familie bittet um Verständnis und Respekt für die Privatsphäre in dieser Zeit. Die genaue Wartezeit auf eine Spenderlunge ist ungewiss, da sie von der Verfügbarkeit eines passenden Organs abhängt. In Norwegen gibt es ein zentralisiertes Transplantationssystem, das Patienten nach medizinischer Dringlichkeit und Kompatibilität priorisiert.

Die Öffentlichkeit hofft, dass Mette-Marit bald die notwendige Spende erhält und sich erholen kann. Der Kronprinz und die Kinder zeigen sich als starke Stütze, was zeigt, wie wichtig familiärer Zusammenhalt in Krisenzeiten ist





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