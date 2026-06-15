Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon reagieren auf Marius-Urteil

Das Osloer Amtsgericht hat in einem der aufsehenerregendsten Prozesse Norwegens der vergangenen Jahrzehnte ein Urteil gefällt: Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, muss vier Jahre ins Gefängnis. Das Königshaus hat sich nach dem Urteil zurückgehalten und keine Stellungnahme abgegeben.

Das Osloer Amtsgericht hat in einem der aufsehenerregendsten Prozesse Norwegens der vergangenen Jahrzehnte ein Urteil gefällt: Marius Borg Høiby (29), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), muss vier Jahre ins Gefängnis.

Der 29-Jährige wurde in 34 von 40 Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter in zwei Fällen wegen Vergewaltigung. Das Königshaus hat sich nach dem Urteil zurückgehalten und keine Stellungnahme abgegeben. Die Familie hatte jedoch zuvor ihr Mitgefühl für alle Betroffenen ausgedrückt. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate Haft gefordert, während Høibys Verteidiger auf Freispruch von den Vergewaltigungsvorwürfen und lediglich eineinhalb Jahre Haft für die anderen Delikte plädierte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da beide Seiten in Berufung gehen können





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