Kronprinzessin Victorias Kinderfrau-Gehalt: Kritik an zu niedrigen Bezügen

In einem schwedischen königlichen Podcast wird die Vergütung der Kinderfrau, die Kronprinzessin Victoria einst für ihre Tochter Estelle anhierte, kritisiert. Die Podcast-Moderatorinnen bemängeln, dass die Bezüge für die Betreuung einer zukünftigen Königin zu niedrig waren.

Schweden 's Kronprinzessin Victoria ist bekannt für ihre herzliche Art und ist daher bei den Menschen sehr beliebt. Doch nun wird ihre älteste Tochter von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) in einem Podcast kritisiert. Das Thema der Kritik ist Geld, ein Thema, das immer wieder zu Diskussionen führt. Allerdings geht es nicht um die Ausgaben von Kronprinzessin Victoria selbst.

Stattdessen wird die Vergütung der Kinderfrau, die sie einst für ihre Tochter Estelle (12) anhierte, in Frage gestellt. Es wird behauptet, dass die Kinderfrau zu wenig verdient hat. Die Kritik kommt aus dem königlichen Podcast 'Monarkerna', in dem Ebba Kleberg von Sydow und Titti Schultz über das Thema sprechen, das Victoria von Schweden nach der Geburt ihrer Tochter hatte. 'Manchmal bekommen wir tatsächlich einen kleinen Einblick, etwa als eine ganz besondere Anzeige durchsickerte, in der ein Kindermädchen für ein ganz besonderes kleines Mädchen eingestellt werden sollte', erklären die beiden Podcast-Moderatorinnen. Victoria suchte demnach einst eine 'aufgeschlossene, aktive und erfahrene Nanny', da beide Elternteile 'sehr beschäftigt' seien und 'unregelmäßige Arbeitszeiten' hätten. Wer nun denkt, dass dieser Job königlich bezahlt wurde, wird überrascht sein. 'Die Vergütung für die Betreuung einer zukünftigen Königin betrug 6.000 schwedische Kronen pro Woche. Also 24.000 pro Monat', verraten die Podcast-Moderatorinnen. Umgerechnet bezahlte Victoria von Schweden dem Kindermädchen also rund 543 Euro die Woche und 2.137 Euro im Monat. 'Nicht viel Geld', lautet das knallharte Urteil von Ebba Kleberg von Sydow und Titti Schultz. Auch wenn Letztere zumindest einräumt, dass seit der Stellenausschreibung viele Jahre vergangen sind. 'Also ist es vielleicht etwas besser geworden.





