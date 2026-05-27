Kroos-Brüder kritisieren Kader, sprechen sich für Yann Aurel Bisseck aus, Manuel Neuer überrascht mit Nominierung

Die beiden Kroos-Brüder äußern sich in einer Podcast-Folge zu der Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann und kritisieren den deutschen Kader. Sie sprechen sich für Yann Aurel Bisseck aus und äußern Bedenken bezüglich Manuel Neuer.

Seit fast einer Woche steht das 26-köpfige Aufgebot, mit dem Deutschland zurreist. In der neuen Podcast-Folge "Einfach mal Luppen" haben sich nun auch die beiden Kroos-Brüder zur Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) geäußert.

Insgesamt sind beide zufrieden mit dem deutschen Kader. Toni Kroos (36) resümierte: "Das ist in Ordnung, da kann man sich wenig anmaßen, etwas besser zu wissen.

". Nur einen Namen sprechen beide an, der ihnen fehlt: Yann Aurel Bisseck (25) von Inter Mailand. Als Stammspieler gewann er mit den Nerazzurri das Double aus Meisterschaft und Pokal. Bislang hat er jedoch nur ein Länderspiel bestritten.

Schon eine Ausgabe zuvor hatte Toni Kroos den 25-Jährigen sehr gelobt: "Er ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Er ist ein sehr guter Innenverteidiger, der vor allem etwas ausstrahlt. Gegen den will man nicht spielen oder nicht unbedingt in den Zweikampf.

". Allerdings weiß er auch: "Ich weiß nicht, ob das am Ende das entscheidende Puzzleteil ist, ob wir erfolgreich sind oder nicht.

". Dennoch: Auch Bruder Felix (35) hätte Bisseck gerne mit nach Nordamerika genommen





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