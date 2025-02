Krypto-Kurse am Sonntag: Bitcoin leicht zurück, Ethereum steigt

Bitcoin verzeichnet leichte Verluste, während Ethereum an Wert gewinnt. Weitere Kryptowährungen wie Litecoin, Ripple und Monero zeigen unterschiedliche Entwicklungen.

Am Sonntagvormittag verzeichnete Bitcoin einen leichten Rückgang von 0,36 Prozent auf 97.219,71 US-Dollar. Tags zuvor lag der Bitcoin -Kurs bei 97.575,76 US-Dollar. Bitcoin Cash hingegen erlebte einen kleinen Rückgang von 0,16 Prozent auf 332,20 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 332,72 US-Dollar notiert hatte. Ethereum zeigte hingegen eine positive Entwicklung und erhöhte seinen Wert um 0,33 Prozent auf 2.701,86 US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 2.692,88 US-Dollar am Vortag.

Litecoin verzeichnete hingegen einen Rückgang von 0,80 Prozent auf 132,58 US-Dollar. Am Vortag lag der Wert bei 133,65 US-Dollar. Ripple verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,41 Prozent auf 2,773 US-Dollar, im Vergleich zu 2,762 US-Dollar am Vortag. Cardano blieb bei einem Preis von 0,7806 US-Dollar, nur geringfügig unter dem Vortageswert von 0,7813 US-Dollar.Monero zeigte eine positive Entwicklung und erhöhte seinen Wert um 0,25 Prozent auf 231,12 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 230,53 US-Dollar notiert hatte. IOTA hingegen verzeichnete einen Rückgang von 1,91 Prozent auf 0,2308 US-Dollar, verglichen mit 0,2353 US-Dollar am Vortag. Verge bewegte sich seitwärts und lag um 09:41 Uhr bei 0,0066 US-Dollar, im Vergleich zu 0,0067 US-Dollar am Vortag. Stellar blieb bei einem Preis von 0,3463 US-Dollar, nur geringfügig unter dem Vortageswert von 0,3490 US-Dollar. NEM bewegte sich ebenfalls kaum und lag um 09:40 Uhr bei 0,0217 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0216 US-Dollar notiert hatte. Dash zeigte eine leichte positive Entwicklung und erhöhte seinen Wert um 0,12 Prozent auf 27,11 US-Dollar, im Vergleich zu 27,08 US-Dollar am Vortag. NEO zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung und erhöhte seinen Wert um 0,26 Prozent auf 11,02 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 10,99 US-Dollar notiert hatte.





