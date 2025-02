Krypto-Kurse: Bitcoin zeigt deutliche Steigerungen

Am Samstagvormittag präsentiert sich der Bitcoin-Kurs mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vortag. Bitcoin Cash und Litecoin folgen mit positiven Entwicklungen, während Ethereum, IOTA und Dash leichte Verluste hinnehmen müssen.

Am Samstagvormittag präsentiert sich der Bitcoin-Kurs im Vergleich zum Vortag mit einer stärkeren Steigerung. Um 09:40 Uhr notiert Bitcoin bei 97.558,10 US-Dollar, ein Plus von 0,09 Prozent gegenüber den 97.469,08 US-Dollar des Vortages. Der Bitcoin Cash-Kurs steigt ebenfalls, um 0,19 Prozent auf 342,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Wert bei 341,59 US-Dollar. Ethereum hingegen zeigt eine leichte Abwärtsbewegung. Der Kurs sinkt um 0,47 Prozent auf 2.710,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2.

723,90 US-Dollar stand. Litecoin hingegen präsentiert sich mit einer positiven Entwicklung. Der Kurs klettert um 5,33 Prozent auf 131,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Litecoin-Kurs bei 125,22 US-Dollar. Ripple zeigt ebenfalls eine positive Performance. Um 09:41 Uhr beträgt das Plus 2,34 Prozent auf 2,804 US-Dollar. Gestern lag der Ripple-Kurs noch bei 2,740 US-Dollar. Cardano weist kaum größere Schwankungen auf. Nach einem Wert von 0,8006 US-Dollar am Vortag wird der Cardano-Kurs um 0,8035 US-Dollar beziffert. Der Monero-Kurs steigt um 2,72 Prozent auf 235,26 US-Dollar, während sich der IOTA-Kurs um 0,32 Prozent auf 0,2445 US-Dollar abwärts bewegt. Verge bewegt sich kaum und zeigt einen leichten Rückgang auf 0,0068 US-Dollar. Stellar hingegen präsentiert sich im Plus. Der Kurs steigt um 1,98 Prozent auf 0,3578 US-Dollar. Gleichzeitig hat sich der NEM-Kurs kaum verändert. Nach 0,0229 US-Dollar am Vortag tendiert NEM um 0,0220 US-Dollar. Der Dash-Kurs sinkt um 1,10 Prozent auf 27,62 US-Dollar, während sich der NEO-Kurs um 1,53 Prozent auf 11,27 US-Dollar bewegt.





