Krypto-Marktplatz: Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen ziehen an

Am Freitagmittag zeigt sich der Krypto-Markt in einer insgesamt positiven Stimmung. Bitcoin und Ethereum verzeichnen leichte Kursgewinne, während Bitcoin Cash und Ripple stärker anziehen. Litecoin, IOTA und Monero zeigen ebenfalls positive Entwicklungen, während Cardano und Verge eher seitwärts bewegen.

Am Freitagmittag verzeichnet der Bitcoin -Kurs eine leichte Steigerung. Gegen 12:25 Uhr kletterte Bitcoin um 0,51 Prozent auf 97.061,40 US-Dollar und übertraf somit den Vortagessatz von 97.061,40 US-Dollar. Der Bitcoin Cash-Kurs entwickelt sich ebenfalls positiv und gewinnt 2,37 Prozent auf 343,13 US-Dollar, nachdem er gestern noch bei 335,18 US-Dollar notierte.Auch Ethereum zeigt am Freitagmittag positive Entwicklungen. Gegen 0,96 Prozent auf 2.700,59 US-Dollar, gegenüber 2.

675,00 US-Dollar am Vortag, steigt der Kurs. Litecoin befindet sich ebenfalls im Plus. Im Vergleich zum Vortag (126,17 US-Dollar) klettert der Kurs um 3,86 Prozent auf 131,04 US-Dollar. Ripple erfährt um 12:25 Uhr eine kräftige Wertsteigerung von 8,11 Prozent auf 2,757 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,550 US-Dollar notierte.Währenddessen zeigt sich bei Cardano kaum Bewegung. Der Kurs notiert um 12:26 Uhr bei 0,8130 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,8106 US-Dollar lag. Der Monero-Kurs steigt am Freitagmittag um 1,37 Prozent auf 227,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 224,51 US-Dollar lag. IOTA verzeichnet einen Zuwachs von 3,32 Prozent auf 0,2452 US-Dollar, im Vergleich zum Vortag von 0,2373 US-Dollar. Verge bewegt sich dabei nahezu unverändert. Um 12:25 Uhr wird ein Kurs von 0,0068 US-Dollar festgestellt, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0067 US-Dollar lag. Der Stellar-Kurs erfährt hingegen eine deutliche Verstärkung um 5,47 Prozent auf 0,3557 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,3372 US-Dollar notierte. NEM bewegt sich dabei seitwärts. Um 12:25 Uhr wird ein Kurs von 0,0220 US-Dollar festgestellt, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0215 US-Dollar lag. Auch Dash verzeichnet eine leichte Zunahme um 0,34 Prozent auf 27,79 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 27,69 US-Dollar lag. Der NEO-Kurs nimmt hingegen an Fahrt auf. NEO steigt um 0,89 Prozent auf 11,42 US-Dollar, nach 11,32 US-Dollar am Vortag.





