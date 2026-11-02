Krypto-Risiko: Margin-Trading und Marktdaten warnen vor Verlusten

Warnung vor hohen Risiken beim Krypto-Handel und Margin-Trading. Daten von Fusion Media sind indikativ. Keine Haftung für Handelsverluste durch veraltete Kurse.

Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.

Erhöhtes Risiko durch Margin-Trading

Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Trader müssen sich bewusst sein, dass die Hebelwirkung nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste multiplizieren kann. Diese spezielle Handelsform erfordert daher ein besonders hohes Maß an Vorsicht und Fachwissen. Anleger sollten ihre Kapitalbasis sorgfältig planen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

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Unvollständige Krypto-Marktdaten

Es wird darauf hingewiesen, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass die angezeigten Werte indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Die Verzögerung oder Ungenauigkeit kann zu Fehleinschätzungen führen.

Ausschluss der Haftung bei Verlusten

Marktdatenanbieter und andere Datenquellen übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können. Investoren handeln auf eigenes Risiko und dürfen sich nicht allein auf die bereitgestellten Informationen verlassen. Die Verantwortung für jede transaktioneelle Entscheidung liegt ausschließlich beim einzelnen Nutzer. Eine Haftungsausschlussklausel schützt die Anbieter vor rechtlichen Konsequenzen.

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