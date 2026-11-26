Nvidia will US-Anlegerklage wegen seiner Angaben zum Einfluss des Kryptomining-Geschäfts auf GPU-Verkäufe mit 290 Mio. US-Dollar beilegen.

Nvidia hat einem Vergleich über 290 Millionen US-Dollar in einer 2018 eingereichten Sammel­klage zugestimmt. Anleger warfen dem Unternehmen vor, den Einfluss desauf den Absatz seiner Gaming-Grafik­karten nicht ausreichend offen­gelegt zu haben.

Der Vergleich muss noch von einem US-Gericht genehmigt werden. Die Anwälte der Kläger beantragten am Dienstag bei einem Bundes­gericht in Kalifornien die vorläufige Zustimmung zu der Vereinbarung. Klägerin ist die schwedische Investment­gesellschaft E. Öhman J:or Fonder AB. Das Verfahren richtet sich gegenIm Zentrum steht die Frage, wodurch die damals stark steigenden Umsätze mit Grafik­prozessoren tatsächlich getragen wurden.

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Nvidia habe Anlegern nach Darstellung der Kläger vermittelt, die Nachfrage komme. Tatsächlich habe das Unternehmen den Beitrag von Krypto­währungs-Minern unterschätzt oder nicht hinreichend kenntlich gemacht. Diese kauften Grafikkarten, um damit digitale Währungen zu schürfen.. Die Kläger argumentierten, Nvidia habe die Bedeutung dieser Nachfrage­quelle nicht ausreichend offengelegt und damit Investoren ein unvollständiges Bild der Geschäfts­entwicklung vermittelt.