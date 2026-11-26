Kryptomining: Nvidia stimmt Vergleich über 290 Millionen US-Dollar zu
Nvidia will US-Anlegerklage wegen seiner Angaben zum Einfluss des Kryptomining-Geschäfts auf GPU-Verkäufe mit 290 Mio. US-Dollar beilegen.
Nvidia hat einem Vergleich über 290 Millionen US-Dollar in einer 2018 eingereichten Sammelklage zugestimmt. Anleger warfen dem Unternehmen vor, den Einfluss desauf den Absatz seiner Gaming-Grafikkarten nicht ausreichend offengelegt zu haben.
Der Vergleich muss noch von einem US-Gericht genehmigt werden. Die Anwälte der Kläger beantragten am Dienstag bei einem Bundesgericht in Kalifornien die vorläufige Zustimmung zu der Vereinbarung. Klägerin ist die schwedische Investmentgesellschaft E. Öhman J:or Fonder AB. Das Verfahren richtet sich gegenIm Zentrum steht die Frage, wodurch die damals stark steigenden Umsätze mit Grafikprozessoren tatsächlich getragen wurden.
Nvidia habe Anlegern nach Darstellung der Kläger vermittelt, die Nachfrage komme. Tatsächlich habe das Unternehmen den Beitrag von Kryptowährungs-Minern unterschätzt oder nicht hinreichend kenntlich gemacht. Diese kauften Grafikkarten, um damit digitale Währungen zu schürfen.. Die Kläger argumentierten, Nvidia habe die Bedeutung dieser Nachfragequelle nicht ausreichend offengelegt und damit Investoren ein unvollständiges Bild der Geschäftsentwicklung vermittelt.
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