Kryptowährungen: Bitcoin und Co. klettern

Bitcoin, Ethereum, Litecoin und weitere Kryptowährungen zeigen am Dienstagmittag deutliche Gewinne. Der Bitcoin-Kurs kletterte um 0,72 Prozent auf 98.093,99 US-Dollar. Während der Bitcoin-Kurs die Marke von 98.000 US-Dollar wieder erreichte, verzeichneten auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin, Ripple und Cardano deutliche Zuwächse.

Der Bitcoin -Kurs stieg um 0,72 Prozent auf 98.093,99 US-Dollar. Bitcoin übertraf damit den Vortagessstand von 97.392,86 US-Dollar. Bitcoin Cash wird bei 338,85 US-Dollar gehandelt, was einem Plus von 3,02 Prozent gegenüber dem Vortag (328,91 US-Dollar) entspricht. Ethereum verzeichnet Gewinne und stieg um 1,57 Prozent auf 2.701,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Kurs noch bei 2.659,59 US-Dollar.

Litecoin zeigt ebenfalls ein Wachstum und erreichte um 12:26 Uhr ein Plus von 6,58 Prozent auf 128,05 US-Dollar. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 120,15 US-Dollar. Der Ripple-Kurs stieg um 2,75 Prozent auf 2,487 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,421 US-Dollar wert. Der Cardano-Kurs kletterte um 12,77 Prozent auf 0,7997 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Wert bei 0,7092 US-Dollar. Auch der Monero-Kurs zeigt ein Wachstum und erreichte um 12:26 Uhr ein Plus von 2,24 Prozent auf 226,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Wert bei 221,57 US-Dollar. IOTA verzeichnet ebenfalls einen Anstieg und stieg um 6,68 Prozent auf 0,2453 US-Dollar. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2299 US-Dollar. Verge bewegt sich kaum und lag am Dienstagmittag bei 0,0068 US-Dollar. Gestern lag der Wert bei 0,0065 US-Dollar. Stellar verzeichnet ebenfalls ein Wachstum und stieg um 6,40 Prozent auf 0,3325 US-Dollar. Am Vortag lag der Kurs bei 0,3125 US-Dollar. NEM bewegt sich seitwärts und wurde um 12:26 Uhr bei 0,0202 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0201 US-Dollar. Der Dash-Kurs stieg um 3,26 Prozent auf 27,88 US-Dollar. Gestern lag der Kurs noch bei 27,00 US-Dollar. Der NEO-Kurs stieg um 2,94 Prozent auf 11,36 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Wert bei 11,04 US-Dollar





