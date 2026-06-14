Krzikallas nächste Station: Kreuzfahrt und Handball

Der Rechtsaußen von Leipzig kündigt an, dass er auf einem Kreuzfahrtschiff Sportstunden geben und einen Vortrag halten wird. Dazu wird er mit seinem Freund Christian auf ein Schiff fahren, das durchs Mittelmeer segeln wird. Dabei geht es nicht nur um Erholung, sondern auch um die sportliche und berufliche Karriere von Krzikalla. Er wird auch weiterhin Handball spielen und sich für die Münchner Panther interessieren.

Wie geht es weiter? Seine nähere Zukunft führt den Rechtsaußen mit seinem Freund Christian zunächst mal auf ein Kreuzfahrt schiff. Wir schippern mit Mein Schiff durchs Mittelmeer.

Von Kreta über Kefalonia, Athen, Mykonos, Bodrum und wieder Kreta. Dabei geht es allerdings nicht nur um Erholung. Ich werde dort Sportstunden geben und auch einen Vortrag geben. Der geht über meine sportliche Laufbahn und über die Parallelen zum normalen Arbeitsleben.

Da gibt es ein paar Schmankerl aus meinen letzten 16 Jahren. Die Reederei hatte mich angeschrieben und gefragt, ob es für mich passen würde und ob ich mir das vorstellen könnte - und ja. Ich werde da als eine Art Animateur einspringen. Ich grins: Wer weiß, vielleicht ist das sogar etwas für meine spätere Zukunft.

Noch will ich allerdings weiter Handball spielen. Krzikalla, der sich vor drei Jahren als homosexuell outete: Klar ist, dass ich zu meinem Freund nach München ziehe. Nach sechs Jahren Fernbeziehung ist es natürlich schön, dass wir da den nächsten Schritt gehen und endlich zusammenwohnen können. Und wird er dann womöglich Teil der Münchner Panther, des ambitionierten Handball-Projekts, das in der 4.

Liga startet? Wir haben schon mal telefoniert. Aber es ist noch nichts entschieden, noch nichts unterschrieben. Man wird sehen, wohin die Reise geht.

Auf jeden Fall muss ich mich fit halten. Für seine Fans in Leipzig wird er sowieso allgegenwärtig sein. Sein Trikot mit der Nummer 8 hängt als XXL-Version in der Hall of Fame unter dem Hallendach





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