Nach dem 0:4 bei Hertha BSC richtet KSC-Kapitän Marvin Wanitzek einen Appell an seine Mannschaft. Und er fordert Konsequenzen.

Nach dem 0:4 bei Hertha BSC richtet KSC-Kapitän Marvin Wanitzek einen Appell an seine Mannschaft. Und er fordert Konsequenzen. Berlin - Nach der herben 0:4-Schlappe bei Hertha BSC schlägt Marvin Wanitzek Alarm.

Mit klaren Worten verdeutlichte der Kapitän des Karlsruher SC, wie bedenklich die Situation der Badener ist.

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"Es geht ums nackte Überleben", stellte Wanitzek klar. "Ich glaube, das sollte jetzt allen bewusst sein, da braucht man nicht drum herumsprechen. " Zwölf Punkte aus 13 Spielen heißt Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga - und das nächste Wochenende hat es in sich: Am kommenden Samstag steigt daheim das Kellerduell mit Holstein Kiel, das sich mit einem 3:0 gegen den 1.