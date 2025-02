KTM, 15 GP Sürücüsü İçin 60 Motor Üretir

KTM, Moto2 ve Moto3 sınıflarında yarışan 15 GP pilotunu desteklemek için 60 adet motor üretiyor. Moto3'te motor geliştirmeleri sınırlı olduğu için KTM, üretim sürecini daha erken tamamlamak zorunda.

KTM , 15 GP-Fahrersinin ihtiyaçlarını karşılamak için 60 adet motor üretiyor. KTM -Rennmanager Jens Hainbach , Aron Canet 'e olan güvenini dile getiriyor. Öncü ise Valencia'da zafer kazanan bir isim. KTM , Moto2 motosikleti için GP ekiplerine testlere (23-25.11) hazırlık aşamasında Kasım ayında teslimat yapmıştı. Moto3 motosikletleri ise Ocak ayının ikinci ve üçüncü haftalarında KTM Factory Racing'de Munderfing'de ekipler tarafından toplanmıştı.

Yeni kurulan Sterilgarda Max Racing ekibi, Max Biaggi ve Peter Öttl'nin yönetimi altında, Kasım ayı sonundaki Valencia testinde 2019 prototipi kullanmıştı. \«Aron Canet, aslında Kasım ayında 2019 KTM'yi test etti, böylece geçiş yapan bir sürücünün geri bildirimi elde edebilir ve gerekirse iyileştirmeler yapabiliriz» diyor, KTM Road Racing'in Başkan Yardımcısı Jens Hainbach. KTM, 15 GP pilotunu tedarik ederek Moto3 Dünya Şampiyonası'nda (KTM-GP) KTM'nin düzenlemesine göre motor geliştirme süreciyle sınırlıdır. Bu, performans parçalarının üretimünün çok daha erken tamamlanması gerektiği anlamına geliyor. \«Bir sürücü için maksimum altı motor ve GP sezonuna izin verilir.» diye belirtiyor Jens Hainbach. «Ancak, bazı motorları gözden geçiriyoruz. Her sürücü için dört yeni motor yapıyoruz, bu da toplamda 60'a tekabül ediyor. Sezon boyunca her sürücü için iki motor revize ediliyor. Tüm takımlara eşit şekilde davranıyoruz.» 15 GP pilotlarıyla KTM, kapasite sınırına ulaşmış durumda. Tüm parçaların ne zaman sipariş edilmesi gerektiğini, tüm takımların ve pilotların Katar'da yeterli malzemeye sahip olması için Hainbach şunları söylüyor: «Ek değişikliklerden sonra son Kasım testlerinde yapılacak değişikliklere bağlı. Hatta kalıplar değiştirmeniz gerekiyorsa, altı ay süreye ihtiyacınız olur. Eğer sadece birkaç bileşen gibi mafsal veya piston gibi değiştirmeniz gerekiyorsa, Pankl Racing ile oldukça iyi ilişkilerimiz var. Bu tür değişiklikler yaklaşık altı ila sekiz hafta sürer.» Hainbach, Moto3 sınıfında 2019 için Aron Canet'e büyük umutlar besliyor. Canet, üç GP zaferi kazanan ve Estrella-Galicia-0,0-Honda- ekibinden gelen bir isim. «Onun bir güçlü sürücülerimizden biri olması gerekiyor. Ayrıca Nieto ekibinde Junior Raúl Fernández'in nasıl geliştiğini de görmek önemli olacak. 15 yaşındaki Can Öncü için henüz çok fazla baskı uygulamak doğru değil, çünkü Valencia'da bir wildcard pilotu olarak ilk Grand Prix'sini kazandı. Geçen yıl nasıl bittiyse böyle devam edeceğini beklemek doğru değil. Ona biraz zaman tanımalıyız. Ancak Canet güçlü olacak, Arenas da öyle. Moto3'de her zaman sürprizler olacak. Bir anda hiç beklemediğimiz birisi ortaya çıkıyor





