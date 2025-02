KTM-Neulinge Bastianini und Vinales zeigen Rückstand in Sepang

Enea Bastianini und Maverick Vinales, die neuen Fahrer von KTM, zeigten nach den Testfahrten in Sepang einen Rückstand auf ihre Teamkollegen. Die Umstellung auf die KTM RC16 dauert noch an, aber beide Fahrer sind optimistisch, dass sie bald wieder mit den Top-Fahrern mithalten können.

KTM 's neue Fahrer Enea Bastianini und Maverick Vinales zeigten nach den Testfahrten in Sepang einen Rückstand . Die Umstellung auf die KTM RC16 ist im Gange, aber beide müssen noch viel lernen. Bastianini wechselte von Ducati zu KTM und Vinales von Aprilia. Beide konzentrierten sich während der drei Testtage hauptsächlich darauf, die KTM RC16 kennenzulernen.

Auch wenn sie ihre Rundenzeiten in der Schlussphase des letzten Tages verbesserten, waren sie noch nicht auf dem Niveau von Teamkollegen Pedro Acosta und Brad Binder. Vinales lag am Ende knapp 1,4 Sekunden und Bastianini 1,5 Sekunden zurück. Bastianini verglich das Motorrad mit seiner Ducati: „Dieses Motorrad ist beim Qualifying ganz anders als die Ducati.“ Acosta lag mit knapp sieben Zehntelsekunden Rückstand auf dem besten Platz. Weder Vinales noch Bastianini fuhren eine Sprint-Simulation. Vinales äußerte sich trotz des Rückstands optimistisch: „Das Motorrad fühlt sich für mich sehr natürlich an. Natürlich muss ich noch viel lernen und Dinge verbessern. Das Gefühl ist schon recht gut, aber ich muss noch mehr die Bremse kennenlernen, denn dort fehlt mir noch etwas. Ich muss das Motorrad also besser verzögern. Der Rest sieht schon recht vielversprechend aus. Die Umstellung läuft recht gut. Ich habe jeden Tag etwas Neues gelernt. Wir haben auch viel an der Abstimmung gearbeitet, um zu verstehen, was mir gefällt und was nicht. Es ist grundlegende Arbeit, die erledigt werden muss.“ Vinales hat seinen Crewchief Manuel Cazeaux von Aprilia mitgebracht. Nach zwei Jahren Pause arbeitet Bastianini wieder mit Alberto Giribuola zusammen. „Am Anfang habe ich mich nicht wohlgefühlt“, gibt Bastianini zu, „aber mit vielen Änderungen beim Motorrad wurde es besser. Dadurch konnte ich etwas leichter fahren. Wir haben im Laufe der drei Tage Fortschritte gemacht. Aber ich bleibe dabei: Alles ist sehr anders. Wir müssen weiterarbeiten. Wir haben mit dem Motorrad verschiedene Dinge ausprobiert, aber für mich hat sich nicht viel geändert. Momentan muss ich verstehen, wie ich dieses Motorrad fahren muss. Ich muss die Stärken des Motorrads finden. Die Bremsphase gefällt mir sehr gut. Allerdings habe ich generell in den schnellen Kurven Probleme. Ich spüre Vibrationen. Dort habe ich am meisten Zeit verloren. Wir haben mit den beiden Testtagen in Buriram noch Zeit.“ Auf der anderen Seite äußert sich Vinales vor allem nach seiner persönlichen Bestzeit am Ende des Tests positiv: „Unser Set-up wurde richtig gut. Ich fühlte mich auf der Bremse viel besser. Dieses Motorrad hat für mich Stärken, aber die Bremsphase kann ich noch besser machen. Brad und Pedro zeigen, wie man es richtig macht. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ich werde alles tun, um einen Weg zu finden“, sagt der Spanier. Abgesehen von ihrer eigenen Adaption war das Tech3-Duo auch in den Testprozess von KTM eingebunden. „Wir wollten, dass auch sie alle Chassis-Konfigurationen testen“, sagt KTM-Technikdirektor Sebastian Risse. „Wir hatten mehr, als wir normalerweise über den Winter testen. Wir konnten verschiedene Aspekte in der Matrix kombinieren. Wir konnten eine gemeinsame Linie erkennen und wissen, wohin wir mit allen vier Fahrern in der Saison wollen. Wir sind sehr gespannt, wohin das führt.“ Mit Vinales und Bastianini hat sich KTM erfahrene Rennsieger ins Projekt geholt. Vinales hat 14 Grand Prix gewonnen und Bastianini sieben. Tech3-Teammanager Nicolas Goyon gab im Rahmen der Bangkok-Präsentation das Wunschziel vor: „Rennsiege“, aber bis dahin wartet noch viel Arbeit. „Der Speed und die Position im Ergebnis ist nicht so, wie sie sich das erwartet haben“, sagt Goyon nach dem Sepang-Test. „Doch es wurde unermüdlich gearbeitet. Schrittweise wurden die Rundenzeiten besser. Ein Motorradwechsel ist nie einfach. Sie befinden sich in einem langen Anpassungsprozess. Beide haben die richtige Mentalität und ich bin mir sicher, dass sie mit unserem Motorrad bald schnell sein werden.“





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KTM Motogp Enea Bastianini Maverick Vinales Sepang-Test RC16 Testfahrten Rückstand Umstellung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bastianini über KTM: «Das Bike hat viel Potenzial»Der Wechsel von Ducati zu KTM ist für Enea Bastianini ein großer Schritt. In der RC16 sieht er sehr viel Potenzial. Bei der schnellen Anpassung an das neue Bike hilft ihm sein neuer alter Crew-Chief.

Weiterlesen »

Enea Bastianini: Sound der KTM ist unbeschreiblichMehr als eine Sekunde schneller als am Mittwoch: Enea Bastianini machte in Sepang am Donnerstag Fortschritte, haderte aber zunächst mit der Abstimmung seiner RC16. Die Stärken der MotoGP-KTM kristallisieren sich heraus.

Weiterlesen »

Tech3-Teammanager Nicolas Goyon über die MotoGP-Asse Vinales und BastianiniNicolas Goyon, Teammanager des Tech3-Rennstalls, sprach in Sepang mit SPEEDWEEK.com über die beiden neuen Fahrer Maverick Vinales und Enea Bastianini. Goyon sieht in dem Duo ein beeindruckendes Fahrer-Team, das sich an ein neues Motorrad gewöhnen muss.

Weiterlesen »

KTM-Wechsel: Bastianini kämpft mit UmstellungDer italienische MotoGP-Pilot Enea Bastianini hat mit dem Wechsel von Ducati zu KTM einige Schwierigkeiten. Obwohl er Fortschritte sieht, ist er in der Zeitattacke noch nicht schnell genug. Teamkollege Maverick Vinales zeigt sich zuversichtlicher, aber auch er ist bisher nicht viel schneller. Das Yamaha-Testteam wird von Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso unterstützt.

Weiterlesen »

Enea Bastianini (KTM) kritisch: «Das ist zu viel»KTM-Neuling Enea Bastianini hatte beim MotoGP-Test in Sepang alle Hände voll zu tun. Der WM-Vierte des Vorjahres verlor viel Zeit auf die Spitze, doch er weiß, woran er arbeiten muss. In Thailand möchte er sich steigern.

Weiterlesen »

Maverick Viñales (KTM): «Dann werde ich vorne sein»Maverick Viñales gehört zu den erfahrensten Piloten im MotoGP-Feld. Der Spanier fuhr auf Suzuki, Yamaha und Aprilia bevor er zu KTM wechselte. Auf allen bisherigen Bikes gewann er, doch nun fehlen noch einige Details.

Weiterlesen »