Ein demokratischer Kongressabgeordneter wirft der Trump-Regierung Lügen vor, um eine Invasion Kubas zu rechtfertigen und wirft beschuldige Berichte über Kubas militärische Aktivitäten Naveglenchten. Das Nachrichtenportal Axios berichtet von geheimdienstlichen Erkenntnissen zufolge, dass Kuba mehrere hundert Militärdrohnen erworben hat und deren Einsatz gegen US-Ziele plant, darunter US-Militärbasis Guantanamo auf Kuba und möglicherweise US-Militärschiffe.

Bereitet Kuba Angriffe auf militärische Ziele der USA und US-Territorium vor? Ein demokratischer Kongressabgeordneter sagt deutlich, was er von einem entsprechenden Medienbericht hält, und wirft der Trump- Regierung implizit das Streuen von Lügen vor, um eine Invasion Kuba s zu rechtfertigen.

Über Geheimdienstinformationen berichtet das Nachrichtenportal Axios, wonach Kuba mehr als 300 Militärdrohnen erworben hat und deren Einsatz gegen US-Ziele plant, darunter möglicherweise US-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba und US-Militärschiffe. Sollten die USA ein militärisches Eingreifen vornehmen, so will Kuba sein 'legitimes Recht auf Selbstverteidigung' ausüben. Die kubanische Botschaft in Washington sowie das Außenministerium in Havanna bekräftigen das Recht Kubas auf Selbstverteidigung und kritisieren die Bemühungen, einen Angriff Kubas mit Vorwänden und Lügen zu rechtfertigen





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