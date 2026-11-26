Wolfgang Kubicki (FDP) und Luigi Pantisano (Linke) geraten im ARD-Talk von Sandra Maischberger aneinander. Plötzlich reicht es dem FDP-Chef.

am Mittwochabend von Wolfgang Kubicki wissen.

„Altersbereinigt sensationell“, antwortet der FDP‑Parteivorsitzende. Maischberger schmunzelt. Er wundere sich ebenso wie Maischberger, dass die FDP nach der Wahl nicht gleich wieder bei 30 Prozent gelegen habe.

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„Aber ich arbeite dran. “ Der Mann, dessen Partei bei der Bundestagswahl 2025 aus dem Parlament geflogen ist, trifft bei „Maischberger“ auf Luigi Pantisano, den Bundesvorsitzenden der Linken. Dessen Partei hat ingerade das umgekehrte Problem: Sie hat eine Wahl gewonnen und muss nun sehen, wie sie mit dem Erfolg regiert. SPD, Grüne und Linke verhandeln über eine gemeinsame Landesregierung.