Wolfgang Kubicki berichtet von einem Telefonat, in dem Bundeskanzler Friedrich Merz sich selbst als "Eierarsch" bezeichnete. Der FDP-Politiker nutzt das Gespräch, um Merz' Wirtschaftspolitik, die Ausgaben für das Bürgergeld und die Subventionspolitik zu kritisieren und fragt nach dem Fehlen konkreter Gegenmaßnahmen.

Bundeskanzler Friedrich Merz , 70, hat sich bislang nicht gerade durch humorvolle Auftritte oder Selbstironie hervorgetan. Doch ein kürzlich bekanntes Telefonat, das der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki , 74, im Podcast "Machtspiel" der Neuen Zürcher Zeitung erwähnt hat, wirft ein neues Licht auf den Kanzler.

Kubicki berichtet, dass Merz vor etwa zwei Wochen angerufen habe, um ihm zum Rückzug seines Parteikollegen Henning Höne aus dem Rennen um den FDP-Vorsitz zu gratulieren. Während dieses Gesprächs habe Merz angeblich die selbstgewählte Bezeichnung "Eierarsch" verwendet. Kubicki schildert die Situation mit einem Augenzwinkern: "Hier ist der Eierarsch", habe der Kanzler erwidert, während sie gemeinsam an einem Treffen des "Ritterkonvents des Ordens wider den tierischen Ernst" in Aachen teilgenommen hätten.

Beide seien in regelmäßigen Dialogen, die von einer gewissen gegenseitigen Wertschätzung geprägt seien, obwohl die politische Auseinandersetzung manchmal hart ausfalle. Kubicki geht in seiner Schilderung weiter darauf ein, dass er Merz nicht für eine völlige Fehlbesetzung halte, aber seine Politik nicht nachvollziehen könne, ähnlich wie viele andere Beobachter. Er kritisiert den Kanzler dafür, dass er die schleichende Verschlechterung der deutschen Wirtschaft erkenne, die Ursachen kenne und dennoch nicht die nötigen Gegenmaßnahmen ergreife.

Insbesondere bemängelt Kubicki, dass die Ausgaben für das Bürgergeld nicht reduziert würden, obwohl das Land bereits erhebliche Subventionssummen von rund 170 Milliarden Euro leiste. Weiterhin kritisiert er die fortgesetzte Entwicklungshilfepolitik, die seiner Meinung nach in einer Situation, in der die heimische Wirtschaft schwächele, nicht mehr gerechtfertigt sei. Der FDP-Politiker fragt sich deshalb, warum diese bekannten Probleme nicht zu konkreten politischen Schritten führen.

Er wirft Merz vor, trotz seiner rhetorischen Fähigkeiten und des klaren Wissens um die Missstände keine wirksamen Entscheidungen zu treffen. In einem abschließenden Kommentar betont Kubicki, dass das Bild des "Eierarsch" nicht nur ein humorvolles Element sei, sondern auch als Symbol für die wahrgenommene Untätigkeit des Kanzlers gegenüber drängenden wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen diene. Das Kanzleramt hat bislang nicht auf die Anfrage der Bild-Zeitung reagiert, ob Merz sich tatsächlich selbst mit diesem Ausdruck vorgestellt habe.

Die Debatte über das Telefonat bleibt somit offen und wirft ein Schlaglicht auf die Spannungen zwischen den beiden Parteien, die trotz gelegentlicher persönlicher Kontakte weiterhin stark divergierende Positionen vertreten





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