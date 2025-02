Kubicki kritisiert Grünen scharf, Lindner warnt vor Habecks „Zukunftsagenda“

Wolfgang Kubicki geht beim FDP-Parteitag gegen die Grünen vor und fordert ein Ende der „Nazi“-Keule. Zudem plädiert er für eine striktere Migrationspolitik. Christian Lindner kritisiert den Ansatz von Robert Habecks „Zukunftsagenda“ für zu stark an staatlicher Abhängigkeit. In einem anderen Bericht wird Elon Musks drastische Sparmaßnahmen im US-Regierungsapparat thematisiert, während ein toter Pottwal vor Sylt für Gefahr und Aufsehen sorgt. Der Krieg in der Ukraine und die Position von Donald Trump stehen im Fokus eines Gesprächs in der ARD.

Wolfgang Kubicki hat beim FDP -Parteitag scharf gegen die Grünen vorgegangen und ein Ende der „Nazi“-Keule gefordert. Er kritisierte Proteste gegen Rechts als undemokratisch. Zudem plädierte er für eine striktere Migrationspolitik und warnte vor einer zunehmenden Intoleranz im Wahlkampf. Christian Lindner, der Chef der FDP , kritisiert in einem Gastbeitrag für FOCUS online den Ansatz von Robert Habeck s „ Zukunftsagenda “.

Er schreibt, dass dieser Ansatz immer mehr Menschen und Unternehmen vom Staat abhängig macht. Elon Musk sorgt für Aufruhr im US-Regierungsapparat. Seinen drastischen Einsparungen fielen Berichten zufolge nun Mitarbeiter der Atomsicherheitsbehörde zum Opfer. Wussten Musks Leute, wen sie da feuerten? Vor Sylt treibt ein toter Pottwal im Wasser – und es besteht Explosionsgefahr. Der Kadaver könnte durch Gase platzen. Experten untersuchen den Wal, dessen Todesursache noch unklar ist. Schaulustige sollten Abstand halten. US-Präsident Donald Trump will den Krieg in der Ukraine beenden. Doch was plant Trump wirklich? Diese Frage bespricht Caren Miosga am Sonntagabend im Ersten mit ihren Gästen. Die sehen Europa am Rande eines Abgrunds. Doch es gebe auch Hoffnung. Der Kanzlerkandidat der Union gewinnt das sogenannte Quadrell. Doch am Ende sagt Merz einen Satz, der ihm noch leid tun könnte: „Herr Söder schreibt mir gar nichts vor.





