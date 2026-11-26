Wolfgang Kubicki hält in der Maischberger-Show heftige Rede gegen die Linke und warnt vor einer kurzen Rot-Rot-Grün-Regierung. Fokus auf Sicherheitspolitik und Steuerpläne.

Wolfgang Kubicki, der Bundesvorsitzende der FDP, erlebte beim Gespräch mit Sandra Maischberger eine seltene Zustimmungslage. Der 74-jährige Politiker erhielt am Ende des Formates beinahe zu jedem seiner Aussagen lang anhaltenden Beifall. Besonders in der Auseinandersetzung mit Luigi Pantisano, dem Bundesvorsitzenden der Partei Die Linke, stand Kubicki völlig auf der Seite des Publikums und ging ohne Kompromisse vor.

Scharfe Vorwürfe gegen David Barnea und Die Linke

Die Kontroverse drehte sich zunächst um den ehemaligen Mossad-Chef David Barnea, den die Grünen in den Deutschen Bundestag eingeladen hatten. Kubicki kritisierte die Proteste gegen Barnea als massive Beeinträchtigung der parlamentarischen Abläufe. Er bezeichnete das Verhindern des Eintritts in den Saal als dumm und nicht als zivilisatorische Selbstverteidigung. Zudem sprach er den Konsequenzen für die Protestierenden eine klare Absage.

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Kubicki ging auch auf die Vorwürfe von Luigi Pantisano ein, der Barnea als Kriegsverbrecher bezeichnet hatte. Der FDP-Chef warf Pantisano vor, der eigenen Propaganda zu glauben. Er erklärte, dass Die Linke fälschlicherweise glaube, für Menschenrechte zu kämpfen. Stattdessen unterstütze die Partei in Wahrheit die Hamas, die als Besatzungsmacht im Gazastreifen agiere. Die Gründungsurkunde der Hamas zitierte er mit dem Ziel der Vernichtung des Staates Israel.

Weiterhin kritisierte Kubicki die Mitgliederstruktur der Linkspartei. Er bezeichnete neue Aufnahmen in der Partei als Rassisten und Antisemiten. Diese würden darauf abzielen, auf den Straßen Chaos zu verursachen. Der Vorwurf lautete, dass die Linke sich mit Gruppen verbünde, die Juden ins Mittelmeer jagen wollen. Kubicki sah darin ein fundamentales Problem der politischen Ausrichtung seiner Kontrahenten.

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Prognose für eine Rot-Rot-Grün-Regierung in Berlin

Zur zukünftigen Regierungsbildung in Berlin äußerte Kubicki eine deutliche Einschätzung. Er glaubt an die Entstehung einer Koalition aus Rot-Rot-Grün, erwartet aber keine lange Haltbarkeit. Als Hauptgrund nannte er die Schwächung der Sicherheitskräfte in solchen Plänen. Kubicki führte aus, dass die Absicht besteht, die Polizei zu entwaffnen und den Verfassungsschutz abzuschaffen. Diese Maßnahmen sah er als existenzielle Gefahr für die Ordnung.

Die Debatte weitete sich auf steuerpolitische Fragen aus, wo Kubicki besonderen Beifall erhielt. Er griff die Steuerpläne von Luigi Pantisano gegen Milliardäre an. Stattdessen forderte er, dass Die Linke das Vermögen herausgeben sollte, das in der DDR geraubt wurde. Nur dadurch würde die Gesellschaft bereits weiterkommen. Dieser Punkt traf den Nerv der Zuhörer nachhaltig.

Auch die Gerechtigkeitsstrategie der SPD kommentierte der FDP-Bundesvorsitzende kritisch. Er stellte fest, dass viele arbeitende Menschen das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden. Sie würden als die Dummen wahrgenommen, weil Nicht-Erwerbstätige mehr Geld erhielten. Zudem wandte er sich gegen die Erbschaftsteuer. Er wollte nicht, dass Lars Klingbeil in das Vermögen eingreift, das er seiner Frau und seinen Kindern hinterlassen möchte.

Zukunftspläne und Selbstverpflichtung von Kubicki

Als Sandra Maischberger verwundertes Erstaunen über den ständigen Applaus zeigte, fragte Kubicki scherzhaft, ob Fangruppen eingeladen worden wären. Dies unterstrich die seltene Atmosphäre im Studio. Zum Abschluss des Formates sprach Kubicki klar über seine persönliche politische Zukunft.

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Er betonte, dass er für ein Jahr gewählt worden sei. Falls es nicht gelinge, die FDP innerhalb dieses Zeitraums wieder zu einer signifikanten politischen Kraft zu machen, müsse er sein Amt niederlegen. Kubicki erklärte, dass eine solche Entwicklung bedeuten würde, dass seine Führung falsch ist und jemand anderes die Verantwortung übernehmen muss. Damit endete der Abend mit einer klaren Selbsteinschätzung des FDP-Chefs.