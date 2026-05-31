Kubicki nach FDP-Wahl selbstbewusst - Strack-Zimmermann kündigt weitere Debatten an

Wolfgang Kubicki setzt sich mit rund 60 Prozent gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch und sieht die Richtung der FDP entschieden. Strack-Zimmermann kündigt inhaltliche Diskussionen an. Der Streit um die Brandmauer zur AfD bleibt bestehen.

Der neu gewählte FDP -Vorsitzende Wolfgang Kubicki gibt sich nach dem Bundesparteitag der Liberalen in Berlin selbstbewusst und sieht sich in seiner Position gestärkt. Mit rund 60 Prozent der Delegiertenstimmen setzte sich der 65-Jährige gegen seine Mitbewerberin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch, die nur kurzfristig ihre Kandidatur bekannt gegeben hatte.

Kubicki betonte in der ARD-Sendung 'Bericht aus Berlin', dass er nun der gewählte Bundesvorsitzende der gesamten FDP sei, auch der von Strack-Zimmermann. Die Delegierten hätten mit ihrer Entscheidung die Richtung vorgegeben, so Kubicki.

'Die Sache ist entschieden. Wer auch immer eine Entscheidung der FDP haben wollte, hat sie bekommen', erklärte er selbstbewusst. Dennoch schwelt der innerparteiliche Konflikt um die sogenannte Brandmauer zur AfD weiter, die vor allem von der unterlegenen Kandidatin thematisiert wurde. Die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte sich erst in den letzten Tagen vor dem Parteitag dazu entschlossen, gegen Kubicki anzutreten.

Sie unterlag letztlich mit rund 39 Prozent der Delegiertenstimmen. Strack-Zimmermann kritisierte scharf, dass Kubicki und der zum Generalsekretär gewählte Martin Hagen eine 'unsägliche Brandmauerdebatte' führen würden. Kubicki hatte vor dem Parteitag mit Äußerungen wie 'Brandmauer? Kenne ich nicht.

Steht nicht in der Verfassung. Gibt es nicht' bei Parteifreunden den Eindruck erweckt, er wolle die FDP stärker rechts positionieren. Auf dem Parteitag selbst betonte er jedoch unmissverständlich: 'Es wird mit Liberalen nie eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, niemals.

' In der ARD-Sendung fragte Kubicki rhetorisch, was Strack-Zimmermann eigentlich wolle, da seine Haltung exakt ihrer Position oder der des gesamten Parteipräsidiums entspreche. Es werde keine Zusammenarbeit und keine Gespräche mit der AfD geben.

Allerdings machte er deutlich, dass die FDP ihre parlamentarische Arbeit nicht davon abhängig machen werde, ob die AfD einem Antrag zustimmen könnte.

'Wer aufhört, seine Position zu markieren aus lauter Angst, die AfD könnte zustimmen, der kann auch zu Hause bleiben', so Kubicki. Strack-Zimmermann hingegen sieht die Debatten noch lange nicht als beendet an. In einem Interview mit der 'Welt' kündigte sie weitere Diskussionen an, insbesondere in inhaltlicher Hinsicht.

'Wir werden diskutieren. Und wir werden insbesondere inhaltlich diskutieren', sagte sie. Sie betonte zugleich, dass es vorbei sei mit dem Prinzip, dass einer alles vorgibt und alle anderen hinterherlaufen. Dieser Satz ist als klare Kampfansage an den neuen Parteichef zu verstehen.

Die FDP steht nun vor der Herausforderung, die innerparteilichen Gräben zu überwinden und eine klare Linie in der Frage des Umgangs mit der AfD zu finden. Kubicki wird sich weiterhin dem Vorwurf stellen müssen, dass seine Äußerungen zur Brandmauer missverständlich seien und die Partei nach rechts rücken ließen. Strack-Zimmermann hingegen will die inhaltliche Debatte vorantreiben und möglicherweise ihre Position in der Partei stärken. Der Ausgang dieses Machtkampfes wird die zukünftige Ausrichtung der Liberalen maßgeblich beeinflussen.

Die Diskussion um die Brandmauer ist dabei nur ein Symptom grundsätzlicherer Fragen: Wie positioniert sich die FDP im Parteiensystem? Soll sie als liberale Kraft in der Mitte agieren oder stärker konservative und wirtschaftsliberale Profile schärfen? Die kommenden Monate werden zeigen, ob Kubicki die Partei einen und den Streit beilegen kann oder ob weitere Spannungen die Arbeit der FDP belasten.

Die Bundestagswahl 2025 rückt näher, und die Liberalen müssen sich dringend auf eine einheitliche Strategie verständigen, um ihre Wählerbasis zu halten und auszubauen





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FDP Wolfgang Kubicki Marie-Agnes Strack-Zimmermann Brandmauer Parteitag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Überraschende Kampfkandidatur beim FDP-Bundesparteitag: Strack-Zimmermann fordert Kubicki herausBeim FDP-Bundesparteitag in Berlin kommt es zu einer unerwarteten Kampfkandidatur um den Parteivorsitz. Marie-Agnes Strack-Zimmermann tritt gegen den bisher einzigen Bewerber Wolfgang Kubicki an. 33 Delegierte unterstützen ihre Kandidatur. Der scheidende Parteichef Christian Dürr warnt vor einer pessimistischen Ausrichtung und ruft zu Optimismus auf.

Read more »

Plötzliche Gegnerin für Kubicki: Strack-Zimmermann kandidiert für FDP-ParteivorsitzAuf dem FDP-Parteitag wurde überraschend Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Kandidatin für den Bundesvorsitz vorgeschlagen. Sie tritt damit gegen Wolfgang Kubicki an.

Read more »

Kubicki zum FDP-Chef gewählt - Strack-Zimmermann unterliegtBerlin - Wolfgang Kubicki ist am Samstag auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Er erhielt laut Parteiangaben 59,3 Prozent der Delegiertenstimmen und setzte

Read more »

Parteien: Kubicki obsiegt bei FDP-Vorsitzwahl gegen Strack-ZimmermannWolfgang Kubicki übernimmt die FDP nach heftigen Niederlagen. Kann er die Partei aus dem Umfragetief holen? Die nächsten Landtagswahlen werden zum Härtetest für die neue Spitze.

Read more »