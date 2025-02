Kubicki Warnt Vor Intoleranz im Wahlkampf und Kritisiert Grünen

Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender, kritisierte beim Parteitag die Grünen scharf für die inflationäre Verwendung des Begriffs „Nazi“ und warnte vor zunehmender Intoleranz im Wahlkampf. Zusätzlich kritisierte er Protestbewegungen gegen Rechtsextremismus, die er als undemokratisch bezeichnete.

Wolfgang Kubicki , stellvertretender FDP -Bundesvorsitzender, zeigte sich beim diesjährigen Parteitag in scharfer Kritik an der grüne n Partei und deren Politik . Insbesondere die Verwendung des Begriffs „Nazi“, den er als problematisch und inflationär empfand, stellte Kubicki in den Fokus seiner Kritik. Er äußerte, dass er es nicht mehr ertragen könne, von Personen, die ihn politisch nicht teilen, als Nazi bezeichnet zu werden, nur weil sie anderer Meinung seien.

Kubicki richtete zudem Kritik an den Protestbewegungen gegen Rechtsextremismus. Er warf einem Teil der Demonstranten vor, nicht im Sinne der Demokratie zu handeln, wenn sie gegen Rechts protestierten und gleichzeitig Banner mit der Aufschrift „Ganz Berlin hasst die“ trugen. Kubicki sah darin eine Gefahr, die die Wurzeln der Demokratie angriffe und die Grundlage der politischen Diskussion in Deutschland untergrabe. Besonders besorgt zeigte sich Kubicki über die zunehmende Intoleranz im Wahlkampf. Die FDP benötige in diesem Wahlkampf mehr Polizeischutz als jemals zuvor, da es immer wieder zu Zwischenfällen gekommen sei, bei denen Plakate der FDP abgerissen und Stände belagert worden seien. Kubicki sah diese Entwicklung als bedenklich an, da sie sachliche Diskussionen gefährde und den politischen Diskurs vergifte. Auch in der Migrationsdebatte nahm Kubicki eine klare Position ein. Es sei im Interesse Deutschlands, Menschen aufzunehmen, die sich in Deutschland ein Leben aufbauen und Teil der Gesellschaft werden wollen. Doch Kubicki betonte, dass es nicht im Interesse des Landes liege, „junge Männer aus arabischen Räumen und aus Afghanistan“, die dies nicht wünschten, aufzunehmen. Diese Migrantengruppen, so Kubicki, seien oft nicht bereit, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, was eine Belastung für die soziale Struktur Deutschlands darstelle.





