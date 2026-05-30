Kubicki will FDP retten: Comeback gegen Merz

Nach dem FDP-Debakel und dem Rücktritt der Parteispitze will Wolfgang Kubicki die Liberalen wiederbeleben. Er setzt auf ein neues Programm und die Unzufriedenheit mit Kanzler Merz.

Die FDP steht vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem historischen Wahldebakel in Baden-Württemberg und dem anschließenden Rücktritt der Parteispitze scheint die Liberale Partei am Boden zu liegen.

Doch nun meldet sich ein altbekanntes Gesicht zurück: Wolfgang Kubicki, seit 55 Jahren Mitglied der FDP und langjähriger Vizepräsident des Bundestags, will die Partei aus der Krise führen. Am Wochenende soll er auf einem Parteitag von den 662 Delegierten zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Kubicki selbst bezeichnet Kanzler Friedrich Merz' abfällige Bemerkungen über die FDP als Auslöser für seine Kandidatur.

Merz hatte nach der Wahl in Baden-Württemberg gespottet, die FDP sei endgültig von der politischen Bühne verschwunden und werde keine Rolle mehr spielen. Kubicki will es dem Kanzler nun zeigen und die Partei vor dem endgültigen Aus retten. Die Ausgangslage für ein Comeback könnte kaum schwieriger sein. Die FDP flog 2025 aus dem Bundestag und ist nur noch in sechs Landtagen vertreten.

Bei den drei anstehenden Landtagswahlen im September drohen weitere Niederlagen. Zudem gibt es außer Kubicki keinen bundesweit bekannten FDP-Politiker, und die Wähler haben kaum eine Vorstellung davon, wofür die Partei eigentlich steht. Kubicki will das ändern: Bis September soll ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet werden, über das die Delegierten auf dem Parteitag abstimmen. Konkrete Vorschläge umfassen ein einfacheres Steuersystem mit nur vier Tarifstufen, die Abschaffung von mindestens 100 der 900 Bundesbehörden und die vollständige Wiedereinsetzung der Schuldenbremse.

Die Partei verspricht sich davon eine klare profilierte Position, die sie von anderen Parteien abhebt. Ironischerweise könnte Kubicki bei seinem Comeback-Versuch ausgerechnet auf Kanzler Merz hoffen. Dessen Regierung schafft es bisher nicht, Deutschland aus der wirtschaftlichen Krise zu führen. Merz' Kernziel - Staatsausgaben senken und private Investitionen fördern - rückt in immer weitere Ferne.

Neue Zahlen des ifo Instituts zeigen, dass die entsprechenden Kurven auseinanderklaffen, statt sich anzunähern. ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor einer ungebrochenen Abwärtsspirale, die dringend gestoppt werden müsse. Diese Entwicklung führt zu massivem Wählerfrust, den Meinungsforscher wie INSA-Chef Hermann Binkert als Chance für Kubicki sehen. Binkert taxiert das potenzielle Wählerpotenzial der FDP auf 15 Prozent, das vor allem von CDU/CSU und AfD kommen könnte. Die Unzufriedenheit mit der Merz-Regierung könnte der FDP tatsächlich beim Wiederaufstieg helfen.

Ob Kubicki diese Chance nutzen kann, bleibt abzuwarten, aber seine Kandidatur markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Liberalen





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