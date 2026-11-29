Eine Küchenrolle in den Kühlschrank legen? Warum du das ruhig öfters machen solltest, verraten wir dir. Du wirst dich wundern.

Eine Küchenrolle in den Kühlschrank legen? Warum du das ruhig öfters machen solltest, verraten wir dir. Du wirst dich wundern. Man soll Küchenpapier in den Kühlschrank legen?

Klingt erst mal ungewöhnlich. Dabei gehört es doch eigentlich neben die Spüle, oder? Zumindest steht es dort bei mir in der Küche.wahre Wunder bewirken – für längere Frische, weniger Gerüche und ein besseres Klima im Inneren eures Kühlschranks. Wer den Trick kennt, spart nicht nur, sondern auch Geld.

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Hier erfahrt ihr, warum Küchenpapier ein echter Frische-Booster ist – und wie ihr es am besten einsetzt.bildet. Küchenpapier wirkt hier als einfacher, aber effektiver Feuchtigkeitsfänger. Es nimmt überschüssige Nässe auf und sorgt so dafür, dass eure Vorräte länger frisch bleiben. Nach dem Waschen gut trocknen und in einer Box mit Küchenpapier oben und unten aufbewahren.