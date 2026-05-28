Küchenschlacht in der Krise: Absinkende Quoten gefährden Primetime-Zukunft

Die quotentechnische Talfahrt der ZDF-Kochsendung Die Küchenschlacht setzt sich weiter fort. Während die Nachmittagsausgaben noch solide Werte einfahren, verliert die Primetime-Ausgabe massiv an Zuschauern, insbesondere bei den Jüngeren. Der Sender steht vor der Entscheidung, ob sich der Abendsendeplatz lohnt.

Die quotentechnische Talfahrt der ZDF -Kochsendung Die Küchenschlacht setzt sich weiter fort. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass die am Nachmittag ausgestrahlte Sendung, die lange Zeit als verlässlicher Quotengarant galt, nun auch in der Primetime massive Einbußen hinnehmen muss.

Während die Nachmittagsausgaben weiterhin solide Werte einfahren, sieht es für das Format um 20:15 Uhr düster aus. Am Mittwochabend, den 27. Mai 2026, verlor die Sendung erneut rund 150.000 Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche, was einer Reichweite von nur noch knapp über zwei Millionen entspricht. Besonders alarmierend ist der Blick auf die jungen Zuschauer: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 140.000 Menschen ein, was einem Marktanteil von mageren 4,4 Prozent entspricht.

Dies ist ein Desaster für den öffentlich-rechtlichen Sender, der eigentlich mit hochwertiger Unterhaltung punkten will. Die Konkurrenz von Sat.1 hingegen konnte mit der Show Das große Backen - Die Profis zur gleichen Zeit einen doppelt so hohen Marktanteil in dieser Altersgruppe verbuchen. Die Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die generellen Schwierigkeiten des ZDF, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Trotz hoher Investitionen in Programme, die speziell auf ein junges Publikum zugeschnitten sind, bleiben die Erfolge oft aus.

Stattdessen sind es weiterhin die älteren Zuschauer, die dem Sender die Treue halten. Die Küchenschlacht ist hier ein Paradebeispiel: Während die Sendung am Nachmittag bei den über 50-Jährigen gut läuft, kann sie am Abend nicht gegen die starke Konkurrenz bestehen. Der Sender steht nun vor der Frage, ob sich der Primetime-Einsatz überhaupt noch lohnt oder ob man sich lieber auf den bewährten Nachmittagssendeplatz konzentrieren sollte.

Ein Vergleich mit der Trödelshow Bares für Rares drängt sich auf, denn diese Sendung hat keinerlei Probleme mit sinkenden Quoten und erzielt sowohl am Nachmittag als auch in Sonderfolgen am Abend hervorragende Werte. Die emotionalen Momente aus der stabil laufenden Sendung sind in einem Video zusammengefasst, das im Internet abrufbar ist. Die Küchenschlacht war lange Zeit eine feste Größe im ZDF-Nachmittagsprogramm.

Moderatorin Zora Klipp, die die Show seit einigen Jahren führt, hatte sich in der Vergangenheit über solide Einschaltquoten freuen können. Der Start der Primetime-Ausgaben im vergangenen Jahr verlief zunächst vielversprechend: 2,3 Millionen Zuschauer schalteten ein. Doch die Euphorie hielt nicht an, und die Zahlen gingen kontinuierlich zurück. Die jüngsten Einbußen sind nun ein deutliches Signal, dass das Konzept in der Primetime nicht aufgeht.

Möglicherweise liegt es an der Konkurrenz, vielleicht aber auch daran, dass das Format abends nicht die gleiche Anziehungskraft entfaltet wie am Nachmittag. Fakt ist: Der Sender muss handeln, denn die Quoten sinken weiter. Die Verantwortlichen auf dem Lerchenberg werden sich intensiv mit der Frage beschäftigen müssen, ob Die Küchenschlacht in der Primetime eine Zukunft hat oder ob man den Sendeplatz lieber für andere Formate nutzen sollte.

Derweil sorgt ein weiterer Vorfall bei einer anderen ZDF-Show für Aufsehen: Bei Gefragt - Gejagt fühlte sich ein Kandidat um 36.000 Euro betrogen, was für zusätzliche Diskussionen sorgt. Die Kochsendung bleibt jedoch vorerst im Programm, und die Fans hoffen auf eine Trendumkehr. Bis dahin wird die Küchenschlacht weiterhin ein Sorgenkind des Senders bleiben, während andere Shows wie Bares für Rares unbeirrt ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben





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