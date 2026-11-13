Die Kölsche Band Kuhl un de Gäng veröffentlicht den Sessionssong Safe hab ich Bock auf Karneval mit Gaststar Carolina. Die Kollaboration vereint kölsche Tradition mit Mallorca-Party.

Die kölsche Band Kuhl un de Gäng hat mit der Sängerin Carolina eine kreative Partnerschaft eingegangen, um den Start in die Karneval ssession zu feiern. Am 11.11. drehten die Musiker gemeinsam mit der Mallorca -Expotin das Musikvideo zu ihrem neuen Titel Safe hab ich Bock auf Karneval. Dabei verbinden sie die Traditionen des rheinischen Festes mit der bekannten Partykultur des Ballermann.

Kreative Zusammenarbeit und Songentstehung

Die Zusammenarbeit zwischen Kuhl un de Gäng und Carolina Noeding entstand durch die gemeinsame Managerin Jana Windolph. Diese vermittelte den Kontakt, nachdem Carolina das Demomaterial des neuen Songs gehört hatte. Ihre Reaktion war umgehend und begeistert, da sie das Potenzial der Nummer sofort erkannte. Für die drei Musiker Hubert Hubi Pieper, Manuel Manu Pickartz und Doc war es ein besonderes Erlebnis, zwei völlig unterschiedliche Musikwelten zu vereinen.

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Entstanden ist das Lied im Sommer, als Hubi Pieper die Melodie zunächst nur mit einer Gitarre vorspielte. Die restlichen Bandmitglieder waren von der Qualität sofort angetan und fühlten sich an echte Karnevalsnummer erinnert, die sie seit Jahren vermissten. Die Verbindung aus kölscher Sprache und danceigenen Pop-Elementen schafft dabei eine Brücke zwischen lokaler Identität und dem aktuellen Musikgeschmack der Zeit.

Carolinas Verbindung zu Köln und Musik

Die deutsch-peruanische Sängerin Carolina, die ursprünglich als Miss Germany 2013 bekannt wurde, bringt langjährige Erfahrung in die Zusammenarbeit ein. Sie lebte sieben Jahre in Köln und entwickelte während dieser Zeit eine tiefe Affinität zur kölschen Kultur und Mentalität. Nach ihrem Durchbruch stand sie für sieben Jahre in rund 1000 Folgen der Serie Köln 50667 als Figur Jule vor der Kamera.

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Seit 2019 ist sie fest in der Ballermann-Szene verankert und hat sich mit Hits wie Inselkind, Hola Hola und Ich trink immer noch wie damals einen Namen gemacht. Regelmäßig sorgt sie im legendären Bierkönig auf Mallorca für Stimmung. Für diesen speziellen Song traf diese Welt nun zum ersten Mal musikalisch auf die kölsche Lebensfreude, was eine neue Dynamik zwischen den beiden Partyszenen schuf.

Dreharbeiten und Auftritte am 11. im 11.

Am 11.11. zogen die beiden Künstlergruppen durch verschiedene Säle in der Domstadt, um das Video zu drehen. Stationen waren unter anderem die Roten Funken im Maritim Hotel und die Luftflotte im Dorint am Heumarkt. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt beim Kamelle-Festival in der Halle Tor 2, wo die Band ihr Comeback zum Sessionsstart feierte.

Hubi Pieper betonte später, dass es der beste 11. im 11. war, den Kuhl un de Gäng in den vergangenen 15 Jahren erleben durfte. Die gemeinsamen Momente auf der Bühne prägten die Eindrücke der Bandmitglieder nachhaltig. Auch für Carolina war die Teilnahme aufregend, da sie die emotionale Tiefe des kölschen Karnevals im Vergleich zum Ballermann neu einschätzen lernte.

Unterschiede zwischen Karneval und Ballermann

Carolina zog Vergleiche zwischen den beiden Partyszenen und stellte fest, dass der kölsche Karneval artistisch anspruchsvoller ist. Während man am Ballermann von der ersten Minute an beste Laune garantiert bekommt, muss man sich im Karneval durch die Songs erst die Anerkennung des Publikums erarbeiten. Die Akzeptanz reicht zudem von jung bis alt und ist somit breiter aufgestellt als die rein auf Party fokussierte Zielgruppe am Strand.

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Nichtsdestotrotz fühlte sich Carolina in Köln sehr wohl und nannte die Stadt ihre Lieblingsstadt in Deutschland. Sie bedankte sich für die Ehre, Teil der kölschen Musikbranche und dieser besonderen Tradition zu sein. Auch wenn ihr bestimmte Bräuche wie das Anstecken von Pins zunächst fremd waren, verstand sie deren Bedeutung als Zeichen der Dankbarkeit.

Das Bützje links und rechts auf die Wange bewertete sie als herzlichen Gruß, den es in dieser Form in Deutschland gibt. Trotz der Freude am Aufenthalt war sie traurig, dass die Zeit mit der Band schnell vorbei war und sie nicht direkt weiterziehen konnte. Die Kollaboration bleibt dennoch ein einzigartiges Ereignis, das beide Kulturen auf positive Weise zusammenführt.