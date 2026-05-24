Mit steigenden Temperaturen kann das Körperkühler-System überfordert sein. In dieser Folge, gibt es Informationen zu den effektivsten Tipps und Kühltrends zum SchlReduce der Körpertemperatur während der Hitzewelle in Deutschland. Außerdem koliLearn, wie die Körper die Temperatur regulieren und wo man sich am schnellsten abkühlen lässt. Ebenso werden Tipps gegeben, wie man Organe und Stoffwechsel schützen kann. Gibst Angst vor besonders gefährden Gruppen. Ein Bonus-Tipp ist auch VorschlAnge für Schlafstörungen, falls die Hitze dich Sleeplose macht.

Bei Hitze kann das körpereigene Kühlsystem überlastet werden. Das führt unter anderem zu Regulationsstörungen und Kreislaufprobleme n. Die Symptome können Kopfschmerzen , Erschöpfung und Schwindel sein. Besonders gefährdet sind Kinder, übergewichtige Menschen und ältere Menschen – die Gefahr kann sogar tödlich sein.

Was hilft wirklich gegen die tödliche Hitze? Reicht es, wenn man kaltes Wasser über die Handgelenke läuft? BILD gibt Tipps, wo Sie kühlenden Körperstellen finden und wann Sie diese nutzen. Am wohlsten fühlen wir uns bei einer Körpertemperatur von etwa 37 Grad.

Ist es draußen um die 20 bis 27 Grad, verbrauchen wir am wenigsten Energie, um diese Wohlfühl-Temperatur zu halten. Während die sogar kleinere Temperaturunterschiede zu Problemen führen können, spielt es eine entscheidende Rolle, dass unsere Organe, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System bei Hitze weiterhin funktionieren. Dazu unsere Körper Wasser aus dem Blut pumpen, indem die Gefäße weiten sich. Dadurch schüttet unser Körper Schweiß aus den Schweißdrüsen ab, der die Körperwärme herunterkühlt.

Doch Vorsicht:Wenn wir schwindelig werden oder mit regelmäßigem Heranziehen ins Schwitzen kommen, besteht die Duldung des Hitzekollapses, bei dem unser Blutdruck sinkt, das Herz muss schneller arbeiten und wir kollabieren. Es ist ratsam, bei Temperaturen über 40 Grad Wasserkrebs anzunehmen, und unsere Körper bei seinem Kampf gegen die hohen Temperaturen zu unterstützen. Es macht einen großen Unterschied, wo wir kühlen





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