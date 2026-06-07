Kühlwesten und -jacken von Adidas: Wie die deutsche Nationalmannschaft der WM‑Hitze trotzt

Der DFB rüstet seine Spieler für die bevorstehende Weltmeisterschaft mit innovativen Kühlwesten, -jacken und -schuhen aus, die die Körpertemperatur selbst bei bis zu 33 Grad senken. Kombiniert mit zusätzlichen Maßnahmen wie Sonnencreme, Handgelenk‑Kühlgeräten, Elektrolyt‑Getränken und Regenerationsvorträgen soll die Hitze die Leistung nicht beeinträchtigen.

Die deutsche Nationalmannschaft wird bereits in der kommenden Woche einen ersten Eindruck von den klimatischen Bedingungen erhalten, die während der Fußball -Weltmeisterschaft zu erwarten sind. Sobald die Spieler am Montagmorgen nach Winston‑Salem reisen, werden sie mit Temperaturen von bis zu 33 Grad konfrontiert, was die Hitze zu einer der größten Herausforderungen des Turniers macht.

Um diesen Bedingungen zu begegnen, setzt der DFB auf ein spezielles Kühl‑System, das vom Ausrüster Adidas entwickelt wurde und bereits bei Top‑Clubs wie Manchester United, Juventus und Arsenal sowie im Motorsport im Einsatz ist. Die Kühlwesten enthalten ein Gel, das vor dem Tragen eingefroren wird; beim Anlegen taut das Gel langsam auf und gibt seine Kühlwirkung gleichmäßig über Oberkörper, Rumpf, Bauch und Rücken ab.

In Kombination mit den von Adidas bereitgestellten Kühljacken kann die Körperkerntemperatur der Spieler um bis zu fünf Zehntel Grad gesenkt und die Hauttemperatur um bis zu dreizehn Grad reduziert werden. Zusätzlich stehen den Athleten XXL‑Kühlschuhe zur Verfügung, die ein integriertes Kühlgel besitzen und die Fußtemperatur senken, ohne die Beweglichkeit für Dribblings und Schüsse zu beeinträchtigen.

Der Einsatz der Kühltechnik ist im Trainingsablauf fest verankert: Nach dem Warm‑up ziehen die Spieler die Kühlwesten und -jacken an, um die kühlende Wirkung zu aktivieren. Während der Nationalhymne können die Startelfspieler die Geräte noch getragen lassen, während Ersatzspieler zusätzlich die kühlenden Schuhe überziehen. In der Halbzeitpause erhalten alle drei Komponenten erneut Einsatz, um die Körpertemperatur konstant zu halten; nach dem Abpfiff werden sie wieder in der Kabine abgelegt.

Das Tragen der Ausrüstung ist freiwillig, sodass jeder Spieler nach eigenem Empfinden entscheiden kann, ob er die Kühlprodukte nutzt. Neben der Kleidung ergreift der DFB weitere Maßnahmen gegen die Hitze. Im Training wird bereits verstärkt Sonnencreme verwendet, und Spieler wie Maximilian Beier von Borussia Dortmund berichten von persönlichen Erfahrungen aus der Klub‑WM in den USA, wo das Herunterkühlen der Handgelenke - die pulsreichen Stellen - besonders wirksam war.

Der Verband stellt dafür spezielle Geräte bereit, die das Blut in den Handgelenken kühlen und so die Körperkerntemperatur rasch senken, den Kreislauf entlasten und die Leistungsfähigkeit steigern. Bei einem früheren Testmatch in Chicago, bei dem die Luftfeuchtigkeit 77 % betrug, zeigte sich zudem die Bedeutung einer intensiven Flüssigkeits‑ und Elektrolyt‑Zufuhr. Die Spieler erhalten daher mineralstoffreiche Getränke und Elektrolytlösungen, um einer Dehydrierung vorzubeugen.

Ergänzend dazu wird im Rahmen der WM‑Vorbereitung ein Vortrag über Eisbaden und Regeneration angeboten, um den Athleten weitere Strategien zur Wärmebewältigung zu vermitteln





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball WM 2026 Hitzeprävention Adidas Kühltechnologie DFB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trotz Hitze: FIFA verbietet Fans leere Wasserflaschen bei der WMBei der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) dürfen Fußball-Fans selbst leere Wasserflaschen nicht mit in die

Read more »

Nur 69,99 Euro bei Lidl: Mit diesem beliebten Ventilator kann euch die Hitze nichts anhabenDieses Lidl-Angebot könnte an heißen Tagen für Abkühlung in eurem Zuhause sorgen.

Read more »

Amazon Sale: Bis zu 46% Rabatt auf Caps von Top-Brands wie Nike, adidas & Co.Sichere dir jetzt im Amazon Sale Caps beliebter Marken wie Nike, adidas, Puma und New Era mit Rabatten von bis zu 46%. Perfekt für Sport, Alltag und sommerliche Looks. Beliebte Modelle und Größen sind schnell ausverkauft - also zuschlagen!

Read more »

Bei 25 Grad und mehr: Das ist die perfekte Anti-Hitze-Bettwäsche!Du möchtest im Sommer endlich in Ruhe schlafen können? Dann muss es diese Anti-Hitze-Bettwäsche mit Hotel-Feeling sein. Direkt hier bestellen.

Read more »