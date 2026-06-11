Ein Kultklub aus der Regionalliga Nordost muss die Eintrittspreise für die nächste Saison anheben, um den Geschäftsbetrieb des Vereins weiterhin auf gesunde Füße zu stellen. Die Preisanpassungen sind jedoch unumgänglich, um die gestiegenen Kosten in den Bereichen Energie, Baumaterial, Bewirtschaftung des AKS sowie bei den Dienstleistungen von Sicherheit über Reinigung bis zum Rettungsdienst zu decken. Die Tageskarten (ohne Ermäßigung) werden für 14 bis 22 Euro kosten, und die Tickets für Kinder bleiben weiterhin symbolisch günstig. Die Kinderdauerkarte bleibt stabil beim symbolischen Preis von 19,64 Euro.

Die Teuerung macht auch vor dem Fußball nicht halt. Ein Kultklub aus der Regionalliga Nordost muss deshalb die Eintrittspreise für die nächste Saison anheben. Grund dafür sind die massiven Preissteigerungen in den Bereichen Energie , Baumaterial , Bewirtschaftung des AKS sowie bei den Dienstleistungen von Sicherheit über Reinigung bis zum Rettungsdienst, die im Vergleich zur Vorsaison zwischen 10 und 25 Prozent betragen.

Bedeutet: Die Tageskarten (ohne Ermäßigung) sind in der nächsten Saison für 14 bis 22 Euro zu haben. Ausnahme bleiben die Tickets für Kinder. Die zahlen bis einschließlich 14 Jahre weiterhin einen rein symbolischen Eintrittspreis von nur 50 Cent. Auch die Kinderdauerkarte bleibt stabil beim symbolischen Preis von 19,64 Euro. Im Jahr 1964 wurde Chemie sensationell DDR-Meister





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