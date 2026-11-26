Helge Schneider will sich von ausgedehnten Tourneen verabschieden. Doch vorher geht es auf die 'erste großartige Abschiedstournee'.

, 71, möchte nicht mehr monatelang durch die Lande ziehen. Bei einer Pressekonferenz in der Kölner Kneipe "Weißer Holunder" kündigte Schneider am Donnerstag an, künftig bis auf Weiteres auf ausgedehnte Konzertreisen zu verzichten.

Davor hat er sich jedoch noch einiges vorgenommen.

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". Zahlreiche Auftritte auf deutschen Bühnen sind geplant. Und auch über seine "erste großartige Abschiedstournee" hinaus wird Schneider nach eigener Aussage weiter auf der Bühne stehen.