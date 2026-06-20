Kultur und Musik in Berlin: Highlights und Veranstaltungen

Berlin ist bekannt für seine reiche Kultur und seine lebendige Musikszene. Hier finden Sie die wichtigsten Highlights und Veranstaltungen für die kommenden Tage.

Der Park Neuhardenberg wurde nach Plänen von Peter Joseph Lenné durch Hermann Fürst von Pückler und John Adey Repton angelegt. Um 17:30 Uhr spricht er mit The Duc Ngo, dem Food-Journalisten Stevan Paul und Japanologin Cornelia Reiher, die an der FU zur asiatischen Gastroszene Berlin s forscht, darüber, warum Ramen heute für eine neue, weltoffene Esskultur stehen.

Bevor der Abend mit dem Filmklassiker "Tampopo" endet spielen Helena Basilova, Jeffrey Bruinsma und Amber Docters van Leeuwen Musik aus Ryuichi Sakamotos Album "1996", auf dem deru. a. Ausschnitte aus den berühmten Filmsoundtracks zu "Der letzte Kaiser", "Merry Christmas Mr. Lawrence" und die Schlussmusik zum Film "Babel" versammelte. Nach seiner Rückkehr aus New York nach Deutschland wurde Walter Schels (*1936) ab 1970 durch seine sensibel-sachlichen Porträts von bekannten Persönlichkeiten, aber auch von Tieren (Abb.

: Schaf, 1984), zu einem der wichtigen Fotografen Deutschlands. Seine erste große Berliner Retrospektive "16° Fische" zeigt nun auch seine experimentellen Arbeiten. Am Sonntag um 16 Uhr ist Schels zu Gast im, an deutschen Opernbühnen war die Verwechslungskomödie von Albert Lortzing lange ein beliebtes Repertoirestück. Ab den 1970er Jahren kam "Zar und Zimmermann" jedoch immer mehr aus der Mode - was wohl nicht zuletzt an den langen Dialogen lag.

An der Deutschen Oper befreien der Regisseur Martin G. Berger und der Dirigent Antonello Manacorda das Werk nun vom Staub der Zeit und legen seinen humoristischen Kern frei.

"Wir stellen uns in verschiedene Traditionen, um im Heute anzukommen", sagt Berger. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Wie in Franz Lehárs populärer Operette "Die lustige Witwe" kommt auch hier ein fiktiver Staat ins Spiel.

Der Zar, der auf einer Werft in den Niederlanden als Zimmermannsgeselle anheuert, um unerkannt zu spionieren, herrscht bei Berger über das Fantasiereich Schirikistan. Anspielungen an Russland wurden angesichts der Weltlage bewusst vermieden. Die Figur der Marie, die sich in einen Geflüchteten verliebt, passt nach Ansicht von Berger aber bestens in unsere heutige Zeit.

"Sie ist eine beeindruckende Frauenfigur, die sehr frech und direkt auftritt. " Verkörpert wird sie von der ausdrucksstarken Sopranistin Nadja Mchantaf. Die Männer in dem Stück erscheinen dagegen eindeutig als Trottel, wobei jeder von ihnen letztlich doch noch seine guten Seiten zeigt. Natürlich ist Thomas Natschinskis Schlager "In der Mokka-Milch-Eisbar" in der neuen Revue "Mokka-Hits und Milchbar-Träume" der Komischen Oper unverzichtbar.

Stilistisch orientiert sich Axel Ranisch, Jahrgang 1983, der im Schiller Theater bei der Familie im Publikum sitzt, und in einer Lichtenberger Platte aufwuchs, am Fernsehmuseum in seinem Kopf. Genauer gesagt am Bühnenglamour der DDR-Fernsehshow "Ein Kessel Buntes". An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

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"Mokka-Hits und Milchbar-Träume" ist eine Gratwanderung aus nostalgischem Schmelz, schräger Persiflage und melodramatischen Tönen. Manchmal bleibt das Lachen im Hals stecken. Erstaunlich, wie modern die 1963 eröffnete Philharmonie noch heute ist. Der von Architekt Hans Scharoun terrassenartig angelegte Konzertsaal mit dem Orchester in der Mitte ist Vorbild für Häuser weltweit.

Es ist nicht nur architektonisch spannend, wenn das Haus zum Tag der offenen Tür lädt. Neben einem Kinderprogramm und Führungen gibt es natürlich auch Musik beim Eröffnungskonzert um 11:30 Uhr und einem Orgelkonzert mit Jan Liebermann (12.30 Uhr





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