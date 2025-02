Kultur-, Wirtschaft- und Medienakteure fordern Förderung alternativer Netzwerke

Unter dem Slogan 'Das Internet zurückerobern' fordern knapp hundert Akteure aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Medien eine stärkere Förderung von alternativen sozialen Netzwerken. Die Petition richtet sich an Politik, Universitäten und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die Verbreitung von Inhalten auf diesen Plattformen zu fördern und die Vorherrschaft der großen IT-Konzerne zu brechen.

Knapp hundert Akteure aus Kultur, Wirtschaft und Medien fordern in einer Petition eine stärkere Förderung von alternativen sozialen Netzwerken, um die Vorherrschaft der großen IT-Konzerne zu brechen. Die Forderungen unter dem Slogan 'Das Internet zurückerobern' richten sich an Parteichefs und Fraktionsvorsitzende sowie die Ministerpräsidenten.

Sie verlangen, die bestehenden alternativen offenen Plattformen zu unterstützen und mit Inhalten zu befüllen, welche mit öffentlichen Geldern produziert werden. \Konkret fordern sie, dass alternative Plattformen mit dezentralen Strukturen, wie zum Beispiel Mastodon, stärker mit Inhalten versorgt werden sollen. So könne die Demokratie gestärkt und der gesellschaftliche Austausch gefördert werden, während die Meinungsmacht der Konzerne sinken soll. Öffentliche Institutionen wie die Politik, Universitäten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollen mit dem gleichen Aufwand Inhalte für diese Alternativen produzieren, wie sie es bei Instagram und YouTube tun. \Hauptkritikpunkte an den etablierten Plattformen sind die intransparenten Geschäftspraktiken und die Zensur von Meinungen, die den Konzernen nicht passen. Relevant ist für die Initiatoren auch der Fakt, dass Journalismus, ihre Aussage nach, zum Verlustgeschäft wird und die Konzerne jegliche Werbeeinnahmen für sich vereinnahmen. Das führe dazu, dass sich Medienschaffende den Plattformen unterordnen müssen und so eine Abhängigkeit entsteht. Dabei ist die sich immer weiterentwickelnde generative KI ein Faktor, der diese Entwicklungen beschleunigt, wird in der Petition geschrieben. Zu den prominentesten Unterzeichnern der Petition zählen der Musiker Jan Delay, der Autor Marc-Uwe Kling und die Journalistin Nadia Zaboura. Neben einigen bekannten Persönlichkeiten wird das Vorhaben auch vom Deutschen Journalisten-Verband und der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union unterstützt. Insgesamt wird nach 35.000 Unterstützern für das Vorhaben gesucht





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Alternativen Soziale Netzwerke IT-Konzerne Dezentrale Strukturen Meinungsfreiheit KI

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Micro Werft Kritik an EU-Förderung von Elektro-SUVs und fordert Förderung von MicrocarsDer Schweizer Hersteller Micro kritisiert die Förderung großer Elektro-SUVs durch die EU und fordert stattdessen die Förderung von Microcars der L7e-Klasse, wie beispielsweise der Microlino. Micro argumentiert, dass diese Fahrzeuge platzsparender, energieeffizienter und umweltfreundlicher sind und den Ressourcenverbrauch reduzieren würden. Kritiker des Microlino bemängeln den hohen Preis, die geringe Reichweite und die fehlende EuroNCAP Sicherheitszertifizierung.

Weiterlesen »

Aktuelle Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und KulturEin Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Tages aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur. Lesen Sie mehr über die Absage einer Konferenz, die Motivationsprobleme der Generation Z, die Pläne der CDU nach einer Regierungsübernahme und die Herausforderungen, die Russland durch den Krieg in der Ukraine erlebt.

Weiterlesen »

Deutsche Wirtschaft in Not: Wirtschaft drängt auf PolitikwechselDie deutsche Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Krise und drängt auf einen schnellen Politikwechsel. Die scheidende Bundesregierung musste ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erneut stark senken. Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsverbände warnten vor einer drohenden Stagnation und forderten entschlossenes Handeln.

Weiterlesen »

Nachrichten aus Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg zu den Themen Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft.

Weiterlesen »

Grüne Jugend fordert mehr Migration: Experte analysiert, warum uns diese Forderung hilftRobert Habecks 10-Punkte-Plan zur Migration sollte die bürgerliche Mitte ansprechen, trifft aber nun auf erheblichen Widerstand in der eigenen Partei. Die Grüne Jugend fordert nun sogar mehr Möglichkeiten zur Migration. Sozialforscher Andreas Herteux kommentiert die aktuelle Entwicklung.

Weiterlesen »

Förderung der E-Mobilität in Österreich läuft ausIn Österreich endet die Förderung der Elektromobilität zumindest vorerst. Eine mögliche Fortsetzung liegt nun in der Verantwortung der nächsten Bundesregierung, die dem gegenüber aber skeptisch eingestellt ist. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 18.000 E-Fahrzeuge und 25.000 Ladepunkte bezuschusst.

Weiterlesen »