Berlin bietet kulturelle Highlights: Haydns verschollenes Cellokonzert, drei Schumann-4-Sinfonien, das neue Alte-Musik-Festival und die Staatsballett-Neuinszenierung des Nussknackers.

Die Berliner Kulturlandschaft präsentiert sich in dieser Woche mit einem dichtgedrängten Programmwechsel, der sowohl für Klassikliebhaber als auch für Ballettfans erhebliche Anreize bietet. Inmitten einer Reihe hochkarätiger Veranstaltungen ragen drei besondere Schwerpunkte heraus, die das musikalische Leben der Hauptstadt prägen. Dazu gehören die Aufführung von Robert Schumann s 4. Sinfonie durch gleich drei verschiedene Orchester, die lang erwartete Neuinszenierung von Tschaikowsky "Der Nussknacker" durch das Staatsballett und die Eröffnung des neuen Berliner Festivals Alter Musik.

Haydns Rarität und Schumanns vierte Sinfonie

Eines der musikalischen Highlights der Saison ist die Wiederaufführung des Cellokonzerts C-Dur von Joseph Haydn, ein Werk, das rund 200 Jahre als verschollen galt. Das Stück wurde wahrscheinlich im Jahr 1761 komponiert, als Haydn als Vizekapellmeister am Hof von Esterhazy tätig war. Zwar existierten keine Originalnoten, doch tauchte 1961 im Prager Nationalmuseum eine Kopie auf, was als musikalische Sensation gefeiert wurde. Heute gilt dieses Konzert als eines der ersten seiner Art, in dem das Cello als virtuoses Solo-Instrument brillieren darf, was besonders im schnellen dritten Satz durch die gegenseitige Antreibung von Cello und Orchester deutlich wird.

Also read Disney+: Bundesliga-Highlights laufen ab Januar unter ESPN

Das Konzerthausorchester unter der Leitung von Aurel Dawiduk nimmt dieses anspruchsvolle Werk in sein Programm auf, während Anastasia Kobekina als Solistin die herausfordernden Passagen des instruments darstellt. Der Abend beginnt mit Brahms' Variationen über ein Thema von Haydn in B-Dur und endet mit Robert Schumanns 4. Sinfonie in ihrer ersten Fassung. Diese ältere Version zeichnet sich durch ineinander übergehende Sätze aus und wird nur wenige Tage später, am Donnerstag, im Rahmen einer Reihe von Kurzkonzerten erneut erklingen, wobei dann ausschließlich Werke von Brahms und Schumann gespielt werden.

Liebesfantasien und Strauss in der Komischen Oper

Eine weitere Aufführung von Robert Schumanns 4. Sinfonie bietet die Woche in der Komischen Oper, wo das Orchester unter James Gaffigan dieses Werk präsentiert. Das Konzert ist mit dem Thema "Liebesfantasien" überschrieben, was einen direkten Bezug zur Entstehungsgeschichte des Stücks herstellt. Schumann hatte die Sinfonie ursprünglich als Liebeserklärung an seine Frau Clara konzipiert und eigentlich als Zweite nummern wollen.

Advertisement

Advertisement

Da die Uraufführung nicht den erhofften Erfolg zeitigte, legte Schumann das Werk jahrelang beiseite, bevor es in einer überarbeiteten Fassung als Vierte erschien. Heute kommt häufig die luftigere erste Fassung zum Einsatz, die vor der Sinfonie Werke von Richard Strauss hören lässt. Dazu gehört die frühe Tondichtung "Don Juan", die den 24-jährigen Komponisten berühmt machte und auf dem Gedicht von Nikolaus Lenau basiert. Ergänzt wird das Programm von Sopranistin Adela Zaharia, die im "Lied der Frauen" sechs Gedichte von Clemens Brentano vertont und ihre Karriere an der Komischen Oper startete.

Forschung zur Renaissance und Festival für Alte Musik

Nach den Barocktagen setzt sich die Begeisterung für historische Musikarten im neuen "Berliner Festival Alter Musik" fort. Die Organisatoren sehen darin die Notwendigkeit, der Musik der Renaissance in einer Stadt mit einer starken Improvisations-Szene gerechter zu werden, die bereit ist, sich von älteren Stilen inspirieren zu lassen. Das Programm spannt den Bogen von naturinspirierter Musik bis hin zu venezianischen Frottole, die inmitten der Glasmeisterwerke im Kunstgewerbemuseum erklingen.

Die kulturelle Verbindung zwischen visueller Kunst und Musik wird am Berliner Hof anhand von Werken Cranachs verdeutlicht. Im Rahmen des Tanzfests der Renaissance herrscht eine festliche Stimmung, während die Cappella Pratensis mit Jacob Obrechts "Missa Maria zart" ein bewegendes Konzert darbietet. Die Veranstaltungskette wird am 19. Februar mit "SPAM - Spandau macht Alte Musik" fortgesetzt, was die Vielfalt der historischen Musikszene in Berlin unterstreicht.

Neue Nussknacker-Produktion im Staatsballett

Eine große Premiere steht auch im Staatsballett an, wo Christian Spuck eine neuinszenierte Fassung von Tschaikowsky "Der Nussknacker" präsentiert. Diese Produktion folgt auf eine fünfjährige Pause, nachdem die damalige Intendantin Christiane Theobald im Jahr 2021 die vorherige Inszenierung von Vasily Medvedev und Yuri Burlaka abgesetzt hatte. Der Grund dafür waren ethnische Stereotype in den Nationaltänzen des zweiten Akts, die als problematisch eingestuft wurden.

Advertisement

Advertisement

Spuck konzentriert sich bei seiner neuen Version auf den Kern der Erzählung von E.T.A. Hoffmann: die Frage, wo die Wirklichkeit endet und die Fantasie beginnt. Da die Zuschauer in der Weihnachtszeit besonders empfänglich für Magie und das Surreale sind, nutzt Spuck diese Chance, ohne in kitschige Darstellungen zu verfallen. Die gesamte Fantasiewelt ist dabei in ein altes Berliner Revuetheater integriert, was der Geschichte einen neuen Dreh verleiht und das Theatermagie selbst zum Thema macht. Dabei behält Spuck die Grundkonstellation des Balletts bei, einschließlich der großen Familie auf der Bühne.