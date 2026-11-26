Entdecken Sie kulturelle Veranstaltungen in Potsdam: vom Alfred-Wegener-Institut über Weihnachtsmärkte bis hin zu klassischen Konzerten der Brandenburger Symphoniker.

Am kommenden Freitag beginnt eine intensive Reihe kultureller und wissenschaftlicher Ereignisse in der Region Potsdam. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf vielfältige Themen, die von der Erforschung der Antarktis über traditionelle Weihnachtsführungen bis hin zu klassischen Konzerten reichen. Besucher erwartet ein dichtes Programm, das Bildungsangebot, Unterhaltung und kulinarische Genüsse kombiniert, um die Zeit vor den Feiertagen bereichernd zu gestalten.

Wissenschaft und Naturerfahrung im Nano

Im Veranstaltungsort Nano, das sich früher unter dem Namen Exploratorium befand und in der Am Kanal 57 zu finden ist, klären Experten vom Alfred-Wegener-Institut ab Freitag um 16 Uhr Fragen zur Akustik der Antarktis. Die Forscher, die bereits selbst in der extremen Region unterwegs waren, erläutern, wie die Eislandschaft klingt und ob das Knacken der Gletscher sowie das Unterwassergeräusch unter dem Eis wahrnehmbar sind. Die Veranstaltung "Unterwegs im Eis" richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und erfordert einen regulären Eintrittspreis.

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Historische Einblicke im Neuen Palais

Im Festsaal des Neuen Palais erfährt das Publikum bei der Führung "Kaiserliche Weihnachten" mehr über die Feiertage unter Wilhelm II. und seiner Familie. Interessierte erfahren, wie viele Weihnachtsbäume den Grottensaal schmückten, welche Geschenke ausgetauscht wurden und welche Speisen beim Festessen serviert wurden. Die traditionelle Führung ist oft schnell ausgebucht, für die Termine am Freitag um 13.50 Uhr und 15.50 Uhr stehen jedoch noch Karten zur Verfügung.

Interkulturelle Kunst und Literaturdarbietungen

Das Märchen "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen wird neu erzählt vom Theater Poetenpack als theatralische Lesung mit Musik in der Zimmerbühne am Sonntag um 16 Uhr dargeboten. Parallel dazu widmet sich die interkulturelle Theaterwerkstatt "Karawanserei" im Stück "Klein, aber oho! Berthe Weill - die 1. Pariser Galeristin" dem Leben der Galeristin zwischen 1865 und 1951. Die Aufführung findet Samstag und Sonntag um 16 Uhr in der Alten Neuendorfer Kirche am Neuendorfer Anger statt, wobei der Eintritt frei ist.

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Marken und Puppentheater im Wochenprogramm

Der Böhmische Weihnachtsmarkt eröffnet am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Weberplatz und findet diesen sowie kommenden Freitag bis Sonntag statt. Parallel dazu wird am Samstag um 16 Uhr die "Böhmische Hirtenmesse" von Prager Gastmusikern in der Friedrichskirche aufgeführt, Tickets sind in der Bürgel-Buchhandlung oder der Parfümerie M. an der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg erhältlich. Am Sonntag lädt das Adventsgospelkonzert in derselben Kirche um 16 Uhr ein. Im T-Werk bietet das Puppentheater "Dornröschen spinnt oder Das Schloss hinter der Dornenhecke" am Samstag und Sonntag um 16 Uhr Vorstellungen, wobei ein Eintrittspreis von neun Euro für Erwachsene, sieben Euro für Kinder und 28 Euro für Familientickets gilt.

Musikalische Klänge und Kunstausstellungen

Die Brandenburger Symphoniker unter der Leitung des Fagottisten Stefan Schweigert spielen Werke von Antonín Dvořák, Carl Maria von Weber und Franz Schubert. Der Fokus liegt auf "Die Waldtaube" und der 4. Sinfonie Schuberts, während parallel "Klassik am Sonntag Junior" im Foyer stattfindet. Karten beginnen ab 13 Euro. Im Kunsthaus Minsk wird das Eisfest mit Wintermarkt gefeiert, das Kulturprogramm, Workshops und Karaoke umfasst, am Sonntag ist der Eintritt in die Ausstellungen kostenlos. Samstags ist das Haus von 11 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags bis 19 Uhr.

Adventszeit und regionale Märkte

Zusätzlich finden am Freitag Adventsmärkte in der Golmer Mitte auf dem Uni-Campus von 14 bis 19 Uhr statt. Am Samstag findet von 13 bis 20 Uhr die Veranstaltung "Weihnacht auf dem königlichen Weinberg" in der Maulbeerallee statt. Ab 14 Uhr lädt Advent in Grube mit Orgelmusik und einem nachfolgenden Kuchenbasar ein. Am Sonntag erklingen um 17 Uhr die Turmbläser vom Balkon der Humboldtstraße 4 und bereichern den Alten Markt. Das Repair-Café in der Bibliothek am Platz der Einheit ist samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet, der Eintritt ist hier kostenfrei.