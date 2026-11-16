Kulturereignisse in Berlin-Lichtenberg: Theaterstück und Lichtkunst im Spätherbst

Berlin-Lichtenberg bietet im November 2026 theaterische Einblicke in Drogenkonsum und immersive Lichterlebnisse. Entdecken Sie die Inszenierungen im Theater Strahl und im Stadtbad.

Im Bezirk Berlin-Lichtenberg zeigt sich der Spätherbst als Zeit der kulturellen Vielfalt. Das Theater Strahl am Ostkreuz widmet sich in einer neuen Inszenierung den komplexen Themen Freundschaft und Liebe, während gleichzeitig die schattenseiten des Drogenkonsums im Fokus stehen. Parallel dazu laden außergewöhnliche Lichtkunst-Erlebnisse Besucherinnen und Besucher ein, historische und öffentliche Orte im Bezirk neu zu entdecken.

Theaterinszenierung über Drogensucht und Loyalität

Das Theaterstück Wir holen uns die Nacht zurück beschreibt die dramatische Suche von Ilvy nach ihrer Freundin Kaja, die nach einer Party spurlos verschwindet. Die beiden Frauen, die im selben Haus aufgewachsen sind und wie Schwestern sind, erleben zusammen erste Liebe, Partys und den Konsum von Drogen. Während Kaja immer tiefer in den Drogensumpf gerät, scheitern Ilvys versuche, sie zu retten. Zusammen mit Ilvys Freund Kaan macht sie sich auf die Suche und stößt dabei auf ein Leben, von dem sie bislang nichts wusste.

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Die Inszenierung wird als anarchisches Roadmovie beschrieben, stellt aber auch ernste Fragen nach Drogensucht, Co-Abhängigkeit und Loyalität. Das zentralen Dilemma des Stücks lautet, wie man einen geliebten Menschen schützen kann, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Das Stück ist im November 2026 im Theater Strahl am Ostkreuz in der Marktstraße zu sehen. Details zu den Vorstelllungen finden sich auf der offiziellen Webseite des Theaters.

Für die Inszenierung arbeitet das Theater Strahl eng mit der Berliner Suchtprävention zusammen. Schulklassen ab der Jahrgangsstufe 8 können zu ausgewählten Vorstellungen zusätzlich einen 2,5-stündigen Workshop besuchen. Dabei geht es um Risiken, Mythen und Fakten rund um Cannabis sowie andere legale und illegale Substanzen. Die Termine für die Workshops können direkt bei prev@school angefragt werden. Alternativ lässt sich der Workshop auch direkt in der Schule durchführen.

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Immersive Lichtkunst im historischen Stadtbad

Ein historisches Schwimmbad wird zur Bühne für ein außergewöhnliches Zusammenspiel aus Licht und Musik. Bei der Veranstaltung LICHTenberg Light & Atmosphere erwacht das alte Stadtbad Lichtenberg auf ganz neue Weise zum Leben. Die Geschichte des Gebäudes wird dabei nicht nur erzählt, sondern durch Lichtinstallationen, Klang und Bewegung unmittelbar erlebbar gemacht. Zwei Schwimmhallen entführen die Besucherinnen und Besucher in völlig unterschiedliche Welten.

In der einen Halle sorgen sanfte Klangflächen und immersive Farbverläufe für eine beinahe schwebende Atmosphäre. In der anderen Halle treffen kraftvolle Beats auf dynamische Lichtblitze. Melodien aus Film, elektronischer Musik und Gaming werden sichtbar, Klänge verwandeln sich in Räume und Licht wird zur Musik. Die Ausstellung ist kein klassischer Rundgang, bei dem man das Geschehen aus der Distanz betrachtet. Das Publikum bewegt sich mitten durch die Inszenierung und wird selbst Teil der Licht- und Klangwelten.

Der erste Termin für LICHTenberg ist am nächsten Samstag, 21. November, von 12 bis 21 Uhr. Besucherinnen und Besucher können die einzigartige Erfahrung machen, die Räumlichkeiten des Stadtbad Lichtenberg auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben. Die Kombination aus historischer Architektur und moderner Medienkunst schafft eine Atmosphäre, die sowohl sinnlich als auch intellektuell anregend ist.

Winterliche Lichtinstallationen in Rummelsburg

Wenn die Tage kürzer werden und der Winter in Berlin Einzug hält, beginnt im Lichtmuseum Dark Matter eine inzwischen liebgewonnene Tradition: die Winterlights. Auch in diesem Jahr verwandelt der Berliner Licht- und Medienkünstler Christopher Bauder die monumentale Transformator-Kunsthalle in Rummelsburg in eine funkelnde Winterlandschaft. Unter dem Titel Forest Winter Lights erwartet die Besucherinnen und Besucher eine immersive Inszenierung aus Licht, Bewegung, Klang und Eis.

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Die Arbeiten von Christopher Bauder zeichnen sich durch eine hohe technische Präzision und eine tiefe emotionale Wirkung aus. Die Transformation der Kunsthalle in Rummelsburg schafft einen Raum, der die Besucherinnen und Besucher aus dem urbanen Alltagsleben herauslöst und in eine andere Dimension entführt. Die Kombination aus natürlichen Elementen wie Eis und den künstlichen Lichteffekten erzeugt ein einzigartiges visuelles Erlebnis.

Einen Vorgeschmack auf die aufwendigen Lichtinstallationen erhalten Interessierte auf der offiziellen Webseite des Lichtmuseums Dark Matter. Die Winterlights bieten eine weitere Gelegenheit, Berlin-Lichtenberg als Zentrum für zeitgenössische Kunst und Kultur zu erleben. Die Veranstaltung findet in der warmen Jahreszeit und im Spätherbst statt und zieht sowohl lokale als auch internationale Besucher an.