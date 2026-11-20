Liepāja und Évora teilen sich den Titel Kulturhauptstadt Europas 2027. Das Programm mit rund 500 Veranstaltungen unter dem Motto (un)rest verbindet baltische Geschichte und portugiesische Tradition.

Liepāja in Lettland und Évora in Portugal tragen ab dem Jahr 2027 gemeinsam den Titel Kulturhauptstadt Europas. Das offizielle Programm umfasst rund 500 Veranstaltungen, die unter dem Motto "(un)rest" stehen. Der Titel verheißt eine Mischung aus gesunder und kreativer Unruhe. Die Eröffnung des Jahres erfolgt am 23. Januar mit einem großen Open-Air-Konzert. An diesem Event ist der lettische Filmemacher und Oscar-Preisträger Matīss Kaža beteiligt.

Historische Wurzeln in Karosta

Die Stadt Liepāja blickt auf eine komplexe Geschichte zurück. Ein zentraler Bestandteil ist das Viertel Karosta. Dort befand sich einst ein abgeriegeltes Militärgebiet. Die letzten sowjetischen Truppen verließen diesen Ort im Jahr 1994. In diesem Bereich soll ein belgischer Künstler gemeinsam mit Kindern neue Spielplatzideen entwickeln. Diese Idee wird künstlerisch umgesetzt. Die Bewohner betrachten Kultur hier als Mittel der Zusammengehörigkeit und Verteidigung. Bereits zur Zarenzeit war der Hafen als Attraktion bekannt. Die Stadt war von 1871 an an die Eisenbahn angebunden. Zwischen 1906 und 1914 fungierte Liepāja als Abfahrtsort einer Passagierlinie nach New York.

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Kunst und Architektur als Fokus

Liepāja gilt als Geburtsort der lettischen Rockmusik. Ein historisches Detail ist das deutschsprachige Stadttheater aus dem 19. Jahrhundert. Eine Ausstellung mit dem Titel "The Hypnic Jerk: An (un)rest Horizon" lädt dazu ein, sich in der neuen globalen Situation neu auszurichten. Der Begriff Hypnojerk beschreibt das Zucken des Körpers kurz vor dem Einschlafen. Der Konzertsaal "Großer Bernstein" dient als Schauplatz für das renommierte baltische Symphonieorchester. Das Gebäude wurde vom österreichischen Architekten Volker Giencke konzipiert und 2015 eröffnet. Auch das historische Militärgefängnis ist Teil des Programms. Besucher können dort freiwillig übernachten. Ein Schild am Eingang fordert zur Enthaltung von negativen Gedanken auf.

Évora als Kontrastprogramm

Die Partnerstadt Évora in Portugal bietet ein deutliches Kontrasterlebnis. Sie ist über den Flughafen Lissabon in einer zweistündigen Fahrt durch Korkeichenwälder erreichbar. Ein wichtiger Treffpunkt ist der Platz Praça do Giraldo. Dort lädt ein Kaffee und ein süßer Mandelkuchen zur Erholung ein. Ein typisches Lokalgetränk sind Bacalhau-Kroketten. Der Turm der Kathedrale Sé ist ein Haupt Wahrzeichen. Die Altstadt zeichnet sich durch Kopfsteinpflaster aus. Die Franziskanerkirche ist ein weiterer Anlaufpunkt. Die berühmte Knochenkapelle enthält die Überreste von mehr als 5000 Menschen. Sie dient als Memento mori.

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Kulturelles Erbe der Region

Évora ist ein Zentrum der hohen Kachelkunst. Die Kirche Igreja dos Lóios ist auch nach Johannes dem Evangelisten benannt. Azulejos sind kleine polierte Steine. Sie kamen ursprünglich mit den Mauren nach Portugal. Die Mauren besetzten das Gebiet zwischen 715 und 1165. Die Römer hinterließen an der höchsten Stelle einen Tempel. Im Museum finden sich römische, romanische und gotische Relikte. Während der Renaissance erlebte Évora eine Blütezeit. Die Könige lebten dort und machten die Stadt zum Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Das urbane Gefüge ist repräsentativ für den Zeitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Diese Merkmale sind Gründe für den Status als Weltkulturerbe.

Genuss und regionale Spezialitäten

Die Konsumkultur spielt in Évora eine wichtige Rolle. Kork- und Kachelprodukte sind beliebte Souvenirs. Weine aus der Region Alentejo gelten als die besten des Landes. Rund 250 Produzenten kümmern sich um die Qualität. Beim Bummel durch die Altstadt gibt es viele Verführungen. Für die Anreise nach Liepāja verspricht die Fähre von Travemünde eine bequeme Verbindung. Die Bewohner von Liepāja sind stolz auf ihre机械 Orgel mit 7000 Pfeifen. Sie ist die größte mechanische Orgel dieser Art. Ein Besuch im Liepāja Museum bietet Einblicke in das kulturelle Gedächtnis der Stadt. Lokale Favoriten sind Rote-Bete-Suppe, dunkles Roggenbrot und Karotten-Kartoffelkuchen.