Eine Übersicht über die aktuellen kulturellen Highlights in Berlin: Von Charles Dickens Lesungen bei Iris Berben über die intensive Auseinandersetzung mit Ulay und Marina Abramović in der Neuen Nationalgalerie bis hin zu Fatonis musikalischem Comeback und den neuen Ausstellungen im Humboldt Forum, die sich mit Eigentum und Wasser befassen.

Während die Temperaturen draußen eisig sinken und die karge Winterlandschaft eine kalte Atmosphäre verbreitet, bietet die Hauptstadt eine vielfältige Palette kultureller Wärme und geistiger Anregungen.

Im Kino International lockt am Sonntagvormittag die bewährte Iris Berben mit ihrer Lesung aus den Weihnachtsklassikern von Charles Dickens. Diese traditionelle Veranstaltung sorgt für Gemütlichkeit und führt die Zuhörer zurück in die Welt des griesgrämigen Scrooge und der festlichen Feiertage, wobei die Botschaft im Mittelpunkt steht, dass die gemeinsame Zeit mit Menschen das wahre Wesen des Festes ausmacht.

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Kulturelle Events im Deutschen Theater

Parallel dazu bereitet das Deutsche Theater die große Revival-Show von Wetten, dass...? mit den Kaulitz-Brüdern vor, wobei eine Vorglüh-Sendung den Spannungsaufbau bereits jetzt im Theater unterstreicht. Im Humboldt Forum wird mit der neuen Themenausstellung Mein, Dein, Unser!? ein kritischer Blick auf Eigentum und Erbe geworfen.

Drei parallele Projekte laden zum Dialog ein: Agua thematisiert Wasser als spirituelle und soziale Quelle mit Kunst aus Südamerika, Auf den Spuren von Shiva untersucht die Verschiebung sakraler Bedeutung im Museumskontext zwischen Berlin und Kathmandu, und Togo: Neue Verbindungen knüpfen reagiert auf die ehemalige deutsche Kolonie. Am Eröffnungsabend sorgt die Band Nana Benz Du Togo für eine musikalische Fusion aus Voodoo-Tradition und Soul, was den interkulturellen Dialog bereichert.

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Diese kuratorischen Schwerpunkte reflektieren aktuelle Konflikte um Ressourcen, gesellschaftliche Teilhabe und die Frage, wem die Welt in einer Zeit knapper werdender Güter eigentlich gehört. In der Neuen Nationalgalerie steht die Beziehung zwischen Marina Abramović und Ulay im Mittelpunkt der Ausstellung Ulay, Ulay & Abramović. Sie zeigt nicht nur ikonische Performances wie Imponderabilia, die täglich als Live-Intervention aufgeführt wird, sondern beleuchtet auch das komplexe künstlerische Schaffen Frank Uwe Laysiepens abseits der Schattenfigur seiner berühmten Partnerin.

Musikalisches Comeback von Fatoni

Begleitet wird dies durch die grenzüberschreitende Intervention Irritation, die an den Diebstahl eines Spitzweg-Gemäldes vor fünfzig Jahren erinnert. Parallel dazu feiert der Deutschrapper Fatoni mit seinem Album Drama endet nie und seiner aktuellen Tour sein Comeback. Als Special Guests begleiten ihn alte Weggefährten wie Juse Ju und Edgar Wasser, wobei Fatoni in seinen Texten seine Midlife-Crisis, Privilegien und gesellschaftskritische Beobachtungen verarbeitet und damit eine Brücke zwischen altschuligem Hip-Hop und modernen Erfahrungen schlägt.