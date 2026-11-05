Kulturkalender Berlin November: Portugiesisches Kino, Afrikamera und Interfilm im Überblick

Entdecken Sie die wichtigsten Filmfestivals in Berlin und Brandenburg im November. Von portugiesischem Kino bis zu afrikanischen Themen: Der komplette Guide.

Der November bietet in der deutschen Hauptstadt und im Umland ein dichtes Programm an internationalen Kinoveranstaltungen. Während die Tage mit Sonnenuntergang um 16:30 Uhr am Donnerstag kürzer werden, locken zahlreiche Festivals mit außergewöhnlichen Filmen aus aller Welt. Die dunklen Abende laden dazu ein, sich in die Kinosäle zu begeben und dort aktuelle Produktionen zu entdecken.

Portugiesisches Kino seit 2018 in Kreuzberg

Seit dem Jahr 2018 findet im November das Portugiesische Kino Festival in Berlin-Kreuzberg statt. Der Auslöser für diese Initiative war Frustration über das Fehlen portugiesischer Filme in den regulären Berliner Programmen. Wer Portugal besuchte, sah oft nur das, was gerade vor Ort lief. Die Lösung bestand darin, diese Werke direkt an die Spree zu bringen. Das Festival zeigt nicht nur Filme aus Lissabon und Porto, sondern auch Geschichten aus Brasilien und Kap Verde. Alle Vorstellungen laufen in der Originalsprache mit Untertiteln.

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Ein Highlight ist der Film "As Meninas Exemplares", eine Verfilmung einer Buchtrilogie zum Thema schwarze Pädagogik. Diese Vorstellung findet am Montag, den 9. November, um 19 Uhr statt. Regisseur João Botelho ist an diesem Termin persönlich anwesend. Neben den kinematografischen Erlebnissen steht der soziale Austausch im Mittelpunkt. Bei Portwein und Pastel de Nata treffen sich die Besucher. Das Festival umfasst insgesamt 147 Filme aus mehr als 40 Ländern. Zwölf Weltpremieren gehören zu diesem Programm.

Afrikamera beleuchtet gesellschaftliche Fragen

Das Filmfestival Afrikamera richtet seinen Fokus auf zentrale gesellschaftliche und politische Themen des afrikanischen Kontinents. Unter dem Motto Reflect untersuchen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und ökologischen Katastrophen. Zudem werden Ressourcenkämpfe und Aktivismus thematisiert. Die dazugehörige Ausstellung The Sacred: Human, Animal and Plant zeigt Werke des burkinischen Fotografen Nyaba Léon Ouedraogo. Diese Präsentation erkundet Ökosysteme als sakrale Räume.

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Durch diesen Blickwinkel werden unvermutete und geteilte Vulnerabilitäten offengelegt. Das Programm bietet Tickets und Informationen zur Buchung an. Die Kombination aus Filmvorführungen und visueller Kunst schafft einen umfassenden Einblick in die gegenwärtigen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven Afrikas. Interessierte können das Programm online einsehen und Plätze reservieren.

Interfilm und italienische Landschaften

Beim diesjährigen Interfilm Festival stehen Kurzfilme im Vordergrund. Oft werden komplexe Geschichten komprimiert erzählt, was einen hohen Informationsinput erfordert. Im internationalen Wettbewerb stehen acht Programme zur Auswahl. Jedes dieser Programme enthält fünf bis sechs Filme. Dieser intensive Programmfluss muss von den Besuchern verarbeitet werden. Parallel dazu zeigt das Italian Film Festival Einblicke in die italienische Kinolandschaft.

Die gezeigten Werke ermöglichen es dem Publikum, sich einen Eindruck vom aktuellen Stand Italiens zu verschaffen. Zu sehen sind Geschichten wie zwei Trinkkumpane im Hinterland Venedigs, die sich mit Schnecken und Polenta vollstopfen. Der Film Le città di pianura begleitet sie dabei. Ein junger Regisseur kehrt nach Jahren in Rom desillusioniert in seine Heimatstadt zurück, wie Tienimi presente zeigt. Ein weiterer Film Gioia mia portiert einen Jungen, der den Sommer bei einer alten Tante in Sizilien verbringt.

Under Berlin und osteuropäische Perspektiven

Das Under Berlin Film Festival präsentiert unabhängig produzierte Werke, deren Herstellungskosten selbst für handelsübliche Fernsehkrimis utopisch wären. Dies gilt trotz der Multimillionendollarbudgets zeitgenössischer Blockbuster. Die 16 Filme aus 15 Ländern laufen an drei Abenden in sechs Programmen. Kreativität, Spielfreude und Improvisation ersetzen hier bleierne Routinen. Ein Beispiel ist der iranisch-amerikanische Film A Perfect Maryam. Dieser läuft am Freitag um 21:15 Uhr und dauert nur 13 Minuten.

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In diesem Werk rebellieren zwei Töchter gegen die rigiden Moralvorstellungen ihres Vaters. Auch Arthouse-Produktionen aus Osteuropa sind Teil des Gesamtbildes. Viele dieser Filme sieht man im November in der Lausitz oder nie wieder. Produktionen aus Regionen wie Reșița haben es schwer, einen internationalen Verleih zu finden. Themen wie die Überforderung eines alleinerziehenden Vaters in einer Industriestadt werden in You don't belong here behandelt. Der Film 1H thematisiert das Problem, keinen Ort fürs erste Mal zu haben.

Menschen sind in ihren grundlegenden Emotionen von Verlieben bis Trauer überall gleich. Überraschende Perspektiven auf Transformation sind besonders für die Gastgeberregion Cottbus relevant. Der Weg nach Cottbus lohnt sich wegen der familiären Atmosphäre. Fast immer gibt es ein Filmgespräch. Die Macher sind interessiert an Austausch und Resonanz. Manchmal reist die ganze Crew an. Die Lausitz bietet somit einen einzigartigen Raum für den Dialog zwischen Kunst und Publikum.