Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI versteigert Werke von Purrmann, Heldt und Palermo, um Mittel für Nachwuchskünstler und die Wiederbelebung des Kunstfensters zu generieren, was Museen schmerzt.

Ein Blick zurück auf das Jahr 1984 offenbart eine harte Wahrheit über den Kunstbetrieb: Qualität allein ist selten der alleinige Treiber für eine erfolgreiche Karriere.

Vielmehr spielen Glücksfaktoren wie der Zugang zu einflussreichen Galerien, mächtige Sammlerpersönlichkeiten und vor allem das kostbare Gut der Aufmerksamkeit eine entscheidende Rolle. Für den Künstler Blinky Palermo, hier stellvertretend für viele seiner Zeitgenomen, scheint all dies gesegnet gewesen zu sein. Seine Serie "Joker Poker", zu der unter anderem eine beeindruckende mehrteilige Skulptur zählt, wurde bereits ein Jahr später von dem renommierten Magazin "Der Spiegel" rezensiert.

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Kunstsammlung im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft

Die große Installation, die stilistisch Spielkarten mit architektonischen Elementen verschmilzt, ist seit Langem fester Bestandteil der Kunstsammlung des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im Verband der Deutschen Industrie, kurz BDI. Diese Sammlung umfasst Werke von historischer Bedeutung, deren Anfänge bis in das Jahr 1951 zurückreichen. Dazu gehören ein Selbstporträt von Hans Purrmann sowie das Gemälde "Pfingsttag" von Werner Heldt.

Die Diffamierung der künstlerischen Avantgarde lag damals noch nicht allzu lange zurück, als sich die in Köln gegründete Institution sechs Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes entschieden für die Förderung eben jener avantgardistischen Kräfte einsetzte. Sie initiierte einen wichtigen Dialog mit Künstlern wie Karl Hofer, Emy Roeder und Ernst-Wilhelm Nay, die den Wiederaufbau der deutschen Kunstlandschaft nach dem Krieg maßgeblich prägten.

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Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft bereitet nun eine Versteigerung aller jener Werke vor, die nicht nur künstlerisch wertvoll sind, sondern auch ein Stück Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erzählen. Für viele Museen, die dem Kulturkreis diese fabelhaften Werke bislang als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt haben, ist dieser Schritt schmerzhaft. Besonders betroffen sind Institutionen wie das Hessische Landesmuseum Darmstadt oder die Neue Nationalgalerie in Berlin, die auf diese Weise Teile ihrer Dauerausstellungen ergänzen konnten.

Strategische Neuausrichtung durch Versteigerung

Der Kulturkreis betrachtet die Sache jedoch aus einer anderen Perspektive. Man spricht von "erweiterten Ressourcen", die freigeschaltet werden sollen, um Nachwuchskünstler und -künstlerinnen der jüngeren Generation gezielter zu fördern. Tatsächlich werden die Werke von Werner Heldt und Hans Purrmann geschätzt, zwischen 60.000 und 90.000 Euro je Stück zu erzielen. Blinky Palermos "Joker Poker" ist sogar auf einen Wert von 200.000 bis 300.000 Euro taxiert.

Dieses Kapital soll in ebenfalls wichtige Projekte fließen, wie zum Beispiel den Ars-Viva-Preis, der bildende Künstler unter 35 Jahren auszeichnet. Zudem steht das Geld für die Wiederbelebung des "Kunstfensters" im Haus der Deutschen Wirtschaft zur Verfügung. Diese Ausstellungsfläche war ab 1999 ein fester Ankerpunkt der Berliner Kunstszene und wird im März 2027 erneut eröffnet werden.

So wird der Verkauf, zu dem auch ein Stillleben von Karl Schmidt-Rottluff (geschätzt 40.000 bis 60.000 Euro) sowie die um 1947 entstandene Bronze-Skulptur "Liegende" von Blinky Palermo gehören, nicht als Ausverkauf, sondern als strategische Neuausrichtung dargestellt. Für Kunstinteressierte, die im niedrigeren Preissegment tätig werden möchten, bietet Lempertz ab dem 27. November mit der Auktion 1310 verschiedene Möglichkeiten. Eine Kaltnadelradierung von Wilhelm Lehmbruck, die das Motiv eines weiblichen Torsos zeigt, beginnt bei einem Startgebot von 600 Euro.

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Erschwingliche Kunst für neue Sammler

Auch die abstrakte Textilarbeit "Karneval" von Woty Werner aus dem Jahr 1948 ist ab 1.200 Euro zu ersteigern. Bei Theodor Werner, dessen Mischtechnikwerk "Unter Wasser" von 1952 zu den Entdeckungen der Auktion zählt, liegt die Einstiegsmarke ebenfalls bei 1.200 Euro. Ein anderes Publikum spricht Lempertz' Dependance in Berlin unter dem Label "Art to go" an. Hier hängen Bilder von Künstlern wie Manfred Pernice sowie grafische Arbeiten in hoher Auflage aus der Sammlung des Kulturkreises.

Diese Arbeiten sind spannend, nicht nur für eine junge Sammlerschaft, die noch nicht über das Budget für Auktionshausspektakel verfügt, sondern stellen sich als nicht unbedingt attraktiv für eine große Aution dar. In einer Petersburger Hängung warten sie zu Festpreisen zwischen 30 und 300 Euro auf ihr Publikum. Für Alice von Seldeneck, die das gesamte Konvolut des Kulturkreises für Lempertz sicherte und das Auktionshaus in Berlin vertritt, stellt dies eine Premiere dar.

Angesichts des anhaltenden Ansturms am Eröffnungsabend könnte dies vielleicht nicht die letzte Aktion dieser Art sein, die darauf abzielt, die Barrieren zur Kunst zu senken und neue Sammler für den Markt zu gewinnen, während gleichzeitig traditionelle Strukturen der Kunstkritik und -vermittlung durch neue Vertriebswege ergänzt werden.