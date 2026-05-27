Kultwestern 'Old Shatterhand' im TV: Ein Muss für Fans und Neueinsteiger

Der Western 'Old Shatterhand' ist ein Klassiker, der Generationen geprägt hat und bis heute zu den größten Abenteuerfilmen des Genres gehört. Der Film ist ein Paradebeispiel für den sogenannten Euro-Western und wurde in Kroatien gedreht. Er wurde am 25. Mai 2026 auf 3Sat gezeigt und ist bis zum 21. Juli 2026 in der ARD-Mediathek verfügbar.

Ein Klassiker, der Generationen geprägt hat, ist dieser Western , der sofort Kindheitserinnerungen weckt und bis heute zu den ganz großen Abenteuern des Genres gehört. Wenn du über diese Links einkaufst, unterstützt du unsere redaktionelle Arbeit, ohne dass der Preis für dich verändert wird.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Für viele ist dieser Film pures Nostalgie-Kino: Lagerfeuerromantik, große Freundschaft und spannende Abenteuer im Wilden Westen. Die Karl-May-Verfilmungen machten den Western hierzulande zu einem echten Massenphänomen und gelten bis heute als Kult.

'Old Shatterhand' ist ein Paradebeispiel für den sogenannten Euro-Western - eine europäische Co-Produktion mit ganz eigenem Stil. Gedreht wurde unter anderem im damaligen Jugoslawien, heute Kroatien, etwa in der beeindruckenden Natur der Plitwitzer Seen. Der Film wurde am Montag, den 25. Mai 2026, um 20:15 Uhr auf 3Sat gezeigt und ist bis zum 21. Juli 2026 in der ARD-Mediathek verfügbar





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Western Old Shatterhand Karl-May-Verfilmungen Euro-Western 3Sat ARD-Mediathek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(S+) Dschingis Khan: Der Mann aus der Hölle, der sogar Berlin bedrohte»Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht«: Bei Dschingis Khan denken viele an eine alte Band und deren Hit – dabei ließ der Mongolenherrscher Millionen Menschen massakrieren. Forscher enträtseln den Jahrtausendschlächter.

Read more »

In der ARD-Mediathek: Legendärer Western, den wir als Kinder liebtenEine der schönsten Karl-May-Verfilmungen lief am Montag im TV.

Read more »

Der Arzt der Stars: Dr. Dr. Andreas Dorow über die Brust-OPs der Geiss-TöchterDer Star-Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow hat sich bei BILD über die Brust-OPs der Geiss-Töchter geäußert. Der 53-jährige Arzt räumt mit alten Beauty-Mythen auf und erklärt die Details hinter den Eingriffen.

Read more »

„Überrascht von der Härte”: Fender geht gegen Nachbauten der berühmtesten E-Gitarre der Welt vorEin Gerichtsurteil ermöglicht dem US-Hersteller Fender ein strenges Vorgehen gegen die Konkurrenz. Zahlreichen Herstellern drohen bei einem Nachbau der berühmten E-Gitarre Stratocaster nun hohe Strafen und die Vernichtung ihrer Lagerbestände.

Read more »