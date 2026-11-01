Kultzug SVT Görlitz erstmals auf Sylt unterwegs

Der Kultzug SVT Görlitz ist erstmals auf die Nordseeinsel Sylt gefahren. Die dreitägige Sonderfahrt ab Dresden war nach Angaben der Veranstalter ausgebucht.

Der Kultzug SVT Görlitz, ein ehemaliger DDR-Schnellverkehrstriebwagen, ist am Wochenende erstmals auf die Nordseeinsel Sylt gefahren. Die dreitägige Sonderfahrt startete am Freitag in Dresden und führte über Hamburg bis in den Inselort Westerland.

Der Zug trägt den Namen der sächsischen Stadt Görlitz und war einst im internationalen Fernverkehr unterwegs. Er brachte gehobene DDR-Reisende unter anderem nach Prag und Wien. Nach der Wende stand er jedoch jahrzehntelang still.

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Sonderfahrt von Dresden über Hamburg nach Sylt

Am Sonnabend ging es von Hamburg aus über den Hindenburgdamm bis nach Westerland. Der Damm verbindet die Insel mit dem Festland und ist für Bahnreisende der Weg auf die Insel.

Am Mittag blieb den Reisenden Zeit für einen Inselbummel und frische Nordseeluft. Am Abend fuhr der Zug zurück nach Hamburg, und am Sonntag gegen 17 Uhr sollte er wieder in Dresden eintreffen.

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Tickets für den Tagesausflug kosteten zuletzt ab 229 Euro. Die komplette Tour ab Dresden kostete 1098 Euro und war nach Angaben der Veranstalter ausgebucht.

Reisekultur der DDR an Bord des Zuges

Das Dresdner Reisebüro Maertens warb vorab damit, dass sich die SVT-Mitropa während der Fahrt auf die Gäste freue. Die Mitropa war in der DDR für die Bordverpflegung in den Reisezügen zuständig.

Die Reise verband damit die Atmosphäre der DDR-Reisekultur mit einer modernen Note. Heutzutage kam dadurch eine zusätzliche Portion Charme hinzu, die bei den Fahrgästen gut ankommen sollte.

Sylt gilt als Promi-Insel und als Ziel für Luxusreisen. Der alte Ost-Star wirkte deshalb auf der Nordseeinsel wie ein Kontrast zu seiner Vergangenheit und wurde selbst zum Blickfang.

Restaurierung durch private Bahn-Enthusiasten

Die Wiederbelebung des Zuges ist privaten Bahn-Enthusiasten zu verdanken. Mehr als fünf Jahre arbeiteten sie an seiner Wiederauferstehung, die rund sieben Millionen Euro kostete.

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Mario Lieb vom SVT Görlitz beschrieb den Aufwand: Motoren, Getriebe, Räder, Elektrik und Innenausstattung mussten allesamt aufgearbeitet werden. Ersatzteile waren zudem schwer zu bekommen, was die Arbeiten zusätzlich erschwerte.

Comeback, Motorschaden und Publikumsfahrten

Zurück auf der Schiene ist der Oldie seit Mitte Juni. Seine Comeback-Fahrt führte von Thale im Harz über Magdeburg in seine neue Heimat nach Radebeul in Sachsen.

Kurz nach dem Comeback musste der SVT wegen eines Motorschadens eine Zwangspause einlegen. Lieb erklärte, dass es sich um alte Technik handle, bei der so etwas schon mal passieren könne.

Wenig später durften wieder Fans einsteigen. Die ersten Publikumsfahrten waren binnen zwei Tagen ausverkauft, was das anhaltende Interesse am Kultzug zeigt.