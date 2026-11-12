Kündigung wegen Krankheit: Rechtliche Hürden und BEM-Pflicht

Kann der Chef wegen zu vieler Krankmeldungen kündigen? Ja, aber nur bei schlechter Prognose. Wichtig ist das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM).

Eine häufige Sorge im deutschen Arbeitsleben ist die Angst vor dem Jobverlust durch wiederkehrende Erkrankungen. Viele Beschäftigte fragen sich, ob ihr Vorgesetzter sie wirklich wegen zu vieler Krankmeldungen feuern darf. Die überraschende juristische Antwort ist eindeutig: Ja, eine Kündigung kann sogar während einer laufenden Krankschreibung ausgesprochen werden. Dies stellt Arbeitnehmer oft vor eine unglaubliche Situation, da die Vorstellung einer Kündigung im Krankheitsfall schwer zu akzeptieren ist.

Juristische Grundlage und aktuelle Rechtslage

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin, Bechert, erklärt gegenüber BILD, dass die Krankschreibung den Arbeitgeber nicht daran hindert, eine Kündigung auszusprechen. Ob diese Kündigung jedoch vor Gericht Bestand hat, ist eine andere Frage. In der Praxis geht die gerichtliche Überprüfung der Kündigungen oft zugunsten des Arbeitnehmers aus. Entscheidend ist dabei nicht einfach die bloße Anzahl der Krankheitstage, sondern eine komplexe Gesamtwürdigung der Umstände. Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass der Mitarbeiter auch künftig immer wieder lange ausfallen wird und der Betrieb diese Fehlzeiten nicht mehr tragen kann.

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Prognose und wirtschaftliche Belastung des Betriebs

Krank sein ist an sich kein Kündigungsgrund. Vielmehr muss der Arbeitgeber beweisen, dass in Zukunft mit erheblichen Fehlzeiten zu rechnen ist. Dabei können frühere Erkrankungen eine Rolle spielen, doch Fehltage sind nicht gleich Fehltage. Ein Beispiel hierfür ist ein Arbeitnehmer, der nach einem Unfall mehrere Wochen ausfällt und danach vollständig genesen ist. Dies spricht nicht automatisch dafür, dass er künftig erneut häufig fehlen wird. Anders sieht es bei immer wiederkehrenden Beschwerden aus, deren Ursache weiterhin besteht. Eine schlechte Prognose allein genügt ebenfalls nicht. Die Ausfälle müssen den Betrieb erheblich belasten, um eine betriebsbedingte oder personenbedingte Kündigung zu rechtfertigen.

Pflicht zum betrieblichen Eingliederungsmanagement

Wer innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen am Stück oder wiederholt arbeitsunfähig ist, muss vom Arbeitgeber ein BEM - betriebliches Eingliederungsmanagement - angeboten bekommen. Diese Pflicht gilt auch in kleinen Betrieben. Die Teilnahme am BEM ist freiwillig, und die Diagnose muss niemand nennen. Dabei klären beide Seiten gemeinsam, was hilft, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, wie sich neue Ausfälle vermeiden lassen und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Wer befürchtet, dass das BEM eine spätere Kündigung vorbereiten könnte, sollte sich laut Bechert vor dem ersten Gespräch beraten lassen, da Aussagen und Unterschriften später vor Gericht eine Rolle spielen.

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Rechtliche Folgen und Verjährungsfristen beachten

Falls ein Beschäftigter später erneut länger als sechs Wochen krank ist, ist ein neues BEM fällig, auch wenn er das erste abgelehnt habe. Wird ein Beschäftigter ohne angebotenes BEM gekündigt, ist die Kündigung nicht automatisch unwirksam. Für den Arbeitgeber wird es jedoch schwieriger, da er vor Gericht beweisen muss, dass auch ein BEM nichts geändert hätte. Seine Erfahrung zeigt, dass dies fast nie gelingt. Hat der Arbeitgeber kein BEM angeboten, obwohl er müsste, wird die Last der Beweisführung erhöht. Beschäftigte sollten zudem das Kündigungsschreiben, das Datum des Zugangs und eine Übersicht ihrer Fehlzeiten aufbewahren.

Kündigungsschutzklage und Fristenwahrung

Wer eine Kündigung erhält und sich dagegen wehren möchte, sollte sofort handeln. Grundsätzlich gilt eine Frist von drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung. Dabei zählt nicht einfach das Datum auf dem Brief, sondern der Tag, an dem die Kündigung beim Arbeitnehmer ankommt. Bechert warnt davor, die Frist zu verpassen, da man sich sonst auch gegen eine klar unwirksame Kündigung nicht mehr wehren kann. Betroffene sollten bis zur rechtlichen Prüfung nichts vorschnell unterschreiben. Eine Abfindung steht einem nicht automatisch zu, sondern wird häufig erst im Zusammenhang mit einer Kündigungsschutzklage und einer anschließenden Einigung verhandelt. Vorher muss der Arbeitgeber versucht haben, den Arbeitsplatz anders zu erhalten, daran scheitern die meisten Arbeitgeber.