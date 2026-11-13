Kündigung wegen Krankheit: Rechtliche Hürden und Fristen für Arbeitnehmer

Erfahren Sie, ob wegen häufiger Krankmeldungen gekündigt werden darf. Analyse der rechtlichen Hürden, der BEM-Pflicht und der Drei-Wochen-Frist nach einem Arbeitsrechtsexperten.

Für Beschäftigte in Deutschland kann die Sorge vor dem Jobverlust durch wiederkehrende Krankheiten wie Grippe oder Rückenprobleme real sein, wenn die Ausfallzeiten häufen. Die rechtliche Lage ist dabei oft überraschend: Ein Chef darf eine Kündigung sogar während einer laufenden Krankschreibung aussprechen. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass diese Kündigung auch vor Gericht Bestand hat, da das Arbeitsrecht hier hohe Hürden für den Arbeitgeber errichtet, um die Kündigung wirksam zu gestalten.

Rechtliche Grundlagen und Prognose

Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin erklärt, dass viele Arbeitnehmer nicht glauben können, dass sie während einer Krankschreibung gekündigt werden können. Die Krankschreibung selbst hindert den Arbeitgeber jedoch rechtlich nicht daran, eine Kündigung auszusprechen. Ob diese jedoch vor Gericht Bestand hat, ist eine andere Frage, die in der Praxis oft zugunsten des Arbeitnehmers ausgeht. Entscheidend ist dabei nicht einfach die reine Summe der Krankheitstage, sondern die zentrale Frage, ob auch in Zukunft mit erheblichen Fehlzeiten zu rechnen ist.

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Der Arbeitsrechtsexperte stellt klar, dass das bloße Kranksein keinen Kündigungsgrund darstellt. Der Arbeitgeber muss konkret beweisen, dass der Mitarbeiter auch künftig immer wieder lange ausfallen wird und der Betrieb diese Situation nicht mehr tragen kann. Ein Beispiel hierfür ist ein Arbeitnehmer, der nach einem Unfall mehrere Wochen ausfällt, danach aber vollständig genesen ist. In diesem Fall spricht dies nicht automatisch dafür, dass er künftig erneut häufig fehlen wird. Anders kann die Lage bei immer wiederkehrenden Beschwerden aussehen, deren Ursache weiterhin besteht.

Betriebsbelastung und Interessenabwägung

Eine schlechte Prognose allein genügt für eine wirksame Kündigung nicht. Die Ausfälle des Mitarbeiters müssen den Betrieb erheblich belasten, damit eine personenbedingte Kündigung in Betracht kommt. Im gerichtlichen Verfahren muss der Arbeitgeber die Kosten für die Weiterzahlung des Gehalts tragen, bevor die Interessen beider Seiten gegeneinander abgewogen werden. Dabei spielt es eine Rolle, wie lange der Arbeitnehmer zuvor störungsfrei beschäftigt war und ob ein anderer Arbeitsplatz oder eine Anpassung des bisherigen Arbeitsplatzes infrage kommt.

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Eine Kündigung kann sozial ungerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer an einem anderen Platz oder unter anderen Bedingungen weiterarbeiten könnte. Der Experte weist darauf hin, dass der Arbeitgeber vor einer Kündigung versucht haben muss, den Arbeitsplatz anders zu erhalten. An dieser Pflicht scheitern die meisten Arbeitgeber in der Praxis. Nur wenn keine anderen Maßnahmen wie Umqualifizierung oder Anpassung der Arbeitsbedingungen möglich sind, bleibt oft nur die Kündigung als letztes Mittel.

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Nicht nur die Prognose, sondern auch das Verfahren ist entscheidend. Wer innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen am Stück oder wiederholt arbeitsunfähig ist, muss vom Arbeitgeber ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) angeboten bekommen. Diese Pflicht gilt auch in kleinen Betrieben und nicht in der ganzen Bundesland. Die Teilnahme am BEM ist freiwillig, und der Mitarbeiter muss keine Diagnose offenbaren. Im BEM klären beide Seiten gemeinsam, was hilft, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, wie neue Ausfälle vermieden werden können und wie der Arbeitsplatz erhalten wird.

Wer befürchtet, dass das BEM eine spätere Kündigung vorbereiten könnte, sollte sich laut dem Experten vor dem ersten Gespräch beraten lassen. Was dort gesagt oder unterschrieben wird, kann später vor Gericht eine Rolle spielen. Beschäftigte dürfen außerdem eine Vertrauensperson mitbringen, etwa ein Betriebsratsmitglied. Wichtig ist zu wissen, dass die sechs Wochen keine automatische Kündigungsgrenze darstellen, sondern nur die Pflicht zum BEM-Angebot auslösen. Wird ein Beschäftigter später erneut länger als sechs Wochen krank, ist ein neues BEM fällig, auch wenn er das erste abgelehnt hat.

Prozessuales Vorgehen und Fristen

Ist das BEM nicht angeboten worden, ist die Kündigung nicht automatisch unwirksam. Für den Arbeitgeber wird es jedoch schwieriger, da er vor Gericht beweisen muss, dass auch ein BEM nichts geändert hätte. Der Experte berichtet, dass ihm aus der Erfahrung heraus bekannt ist, dass diese Beweisführung fast nie gelingt. Wer eine Kündigung erhält und sich dagegen wehren möchte, sollte sofort handeln, da grundsätzlich eine Frist von drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung gilt.

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Dabei zählt nicht einfach das Datum, das oben auf dem Kündigungsschreiben steht, sondern der Tag, an dem die Kündigung beim Arbeitnehmer ankommt. Der Experte warnt, dass wer die Frist verpasst, sich auch gegen eine klar unwirksame Kündigung nicht mehr wehren kann. Betroffene sollten deshalb das Kündigungsschreiben, das Datum des Zugangs und möglichst auch eine Übersicht ihrer Fehlzeiten aufbewahren. Gab es bereits eine Einladung zu einem BEM, kann auch diese für die rechtliche Prüfung wichtig sein. Bis zur rechtlichen Prüfung sollte nichts vorschnell unterschrieben werden. Eine Abfindung steht einem nicht automatisch zu, sondern wird oft erst im Zusammenhang mit einer Kündigungsschutzklage und einer anschließenden Einigung verhandelt.