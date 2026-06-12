Kündigung wegen zu früher Anwesenheit: Spanisches Gericht bestätigt Entlassung

Eine spanische Angestellte wurde fristlos entlassen, weil sie trotz Abmahnung regelmäßig vor Schichtbeginn auf dem Firmengelände erschien. Ein Gericht bestätigte die Kündigung - nicht die Pünktlichkeit, sondern der Verstoß gegen klare Anweisungen sei ausschlaggebend gewesen. Der Fall wirft Fragen zu Arbeitszeiten und Zeiterfassung auf.

In Spanien wurde eine Angestellte fristlos entlassen, weil sie trotz mehrfacher Hinweise und einer schriftlichen Abmahnung regelmäßig deutlich vor Schichtbeginn auf dem Firmengelände erschien. Die Frau aus Alicante arbeitete für ein Logistikunternehmen, ihre Schicht begann laut Vertrag um 7.30 Uhr.

Dennoch kam sie über Monate hinweg regelmäßig zwischen 6.45 Uhr und 7 Uhr, obwohl der Arbeitgeber betonte, dass vor Schichtbeginn keine Aufgaben für sie vorgesehen waren. Zusätzlich gab es Vorwürfe im Zusammenhang mit der Zeiterfassung, möglicherweise hatte sie sich bereits vor Arbeitsbeginn eingestempelt, was als Arbeitszeitbetrug gewertet werden könnte. Ein Gericht bestätigte die Kündigung und stellte klar, dass nicht ihre Pünktlichkeit bestraft wurde, sondern ihr wiederholter Verstoß gegen klare Anweisungen des Unternehmens.

Arbeitsrechtsexperten betonen, dass Arbeitgeber in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, das Recht haben, Arbeitsort und Arbeitszeit vorzugeben. Wer klare Anweisungen ignoriert, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Allerdings gilt: Wer lediglich früher kommt, um sich vorzubereiten oder zu frühstücken, sich aber erst zum regulären Arbeitsbeginn einstempelt, muss in der Regel keine Sanktionen befürchten. Problematisch wird es erst, wenn die Arbeitszeit vor dem eigentlichen Beginn erfasst wird, da dies als Betrug gewertet werden kann. Der Fall zeigt, dass auch vermeintlich positive Verhaltensweisen wie frühzeitige Anwesenheit zu erheblichen beruflichen Risiken führen können, wenn sie gegen betriebliche Regelungen verstoßen





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