Kunstblut-Fleckschutz: So entfernen Sie Halloween-Spuren effektiv

Erfahren Sie, wie Sie Kunstblut von Kleidung entfernen. Tipps von Haushaltsexpertin Elke Messerschmidt zur Behandlung hartnäckiger Halloween-Flecken auf verschiedenen Stoffen.

Wenn Halloween zu Ende geht, bleibt oft die Frage zurück, wie sich das rot gefärbte Kunstblut von der Kleidung lösen lässt. Die rote Flüssigkeit kann auf Hemden oder Hosen hartnäckige Spuren hinterlassen. Ob der Fleck vollständig verschwindet, hängt in erster Linie vom verwendeten Produkt und vom Stoff des Kleidungsstücks ab. Die Expertin Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft gibt wertvolle Hinweise zur schnellen Beseitigung dieser unangenehmen Flecken.

Herstellung und Inhaltsstoffe des Kunstbluts

Kunstblut wird nicht nach einem festen Rezept produziert. Das bedeutet, dass jedes Produkt auf dem Markt unterschiedliche Inhaltsstoffe aufweisen kann. Einige Produkte basieren auf Cellulose und Alkohol, während andere auf Gelatine zurückgreifen. Alle Varianten enthalten jedoch Farbstoffe. Diese Farbstoffe stellen das Hauptproblem bei der anschließenden Fleckentfernung dar und erschweren die Reinigung erheblich.

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Schnelles Handeln ist der wichtigste Schritt

Am besten arbeiten Sie sich dabei vom Rand zur Mitte vor, damit sich die Farbe nicht weiter im Gewebe verteilt. Auch Mineralwasser ist einen Versuch wert. Das Kleidungsstück wird dafür einige Minuten eingeweicht, da die Kohlensäure helfen kann, den Fleck zu lösen. Bleiben rote Spuren zurück, empfiehlt die Expertin unter anderem Gallseife zur Vorbehandlung. Andere Fleckenmittel sollten bei farbiger Kleidung zunächst an einer versteckten Stelle ausprobiert werden, da sie die Textilfarbe verändern können.

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Stoffarten und Waschmaschine

Nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit wird das Mittel ausgespült. Anschließend kommt das Kleidungsstück nach den Angaben auf dem Pflegeetikett in die Waschmaschine. Ist der Fleck danach nicht weg, kann mehrmaliges Waschen helfen. Auch Sonnenlicht kann verbliebene Farbe durch UV-Licht ausbleichen. Von Salz, Natron und Zitrone sollte man sich dagegen wenig versprechen. Die Haushaltsexpertin verweist darauf, dass diese Hausmittel bei einem Fleckenmittel-Test der Stiftung Warentest schlecht abschnitten.

Unterschiedliche Erfolgschancen je nach Material

Bei Polyester oder Nylon stehen die Chancen besser, da diese Stoffe Flüssigkeit eher abweisen und somit weniger tief ins Gewebe eindringen. Eine Garantie für saubere Kleidung gibt es laut der Expertin trotzdem nicht. Ob Kunstblut vollständig verschwindet, hängt letztlich vom Produkt und vom jeweiligen Stoff ab. Daher ist es ratsam, immer zuerst einen unsichtbaren Bereich zu testen und nicht zu rubbeln, um das Gewebe nicht zu beschädigen.