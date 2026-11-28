Göttinger Forscher entwickeln einen künstlichen Klebstoff für Eizellen. Er könnte künftig Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch helfen.

Mit zunehmendem Alter sinken die Chancen von Frauen, schwanger zu werden. Göttinger Forscher haben nun einen molekularen Klebstoff entwickelt, der eines der entscheidenden Probleme alternder Eizellen lösen könnte.

Ab etwa 35 Jahren sinken die Chancen einer Frau, schwanger zu werden. Selbst eine künstliche Befruchtung kann daran nur bedingt etwas ändern. Einer der Gründe liegt tief im Inneren der Eizellen: Mit zunehmendem Alter verlieren sie eine Art molekularen Klebstoff, der ihre Chromosomen zusammenhält. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen haben nun einen künstlichen Kleber für Eizellen entwickelt.

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Sie nennen ihn TALhesin. Bei Mäusen konnte TALhesin den Zusammenhalt der Chromosomen in gealterten Eizellen fast auf das Niveau junger Eizellen zurückbringen. Langfristig könnte das Verfahren auch Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch helfen. Bis zu einem möglichen Einsatz in der Reproduktionsmedizin sind jedoch weitere Untersuchungen nötig.