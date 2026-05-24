Kunstlicht linked zu erhöhtem Adipositas- und Übergewichtsrisiko

Ein Forschungsteam der Beijing University of Chinese Medicine hat elf Studien veröffentlicht, die das Risiko für Adipositas und Übergewicht untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass künstliches Licht die Schlafqualität beeinträchtigen und das Körpergewicht erhöhen kann, besonders in Nordamerika und Asien.

Studie: Kunstlicht sinkt Schlaf qualität, erhöht Adipositas - und Übergewichtsrisiko In einer Studie haben chinesische Mediziner einen weiteren negativen Effekt von künstlichem Licht bei Nacht entdeckt. Die Ergebnisse betreffen vor allem Nord- und Asien, aber die Untersuchung in Europa ist aufgrund der geringen Datenlage beschränkt.

Das Forschungsteam der Beijing University of Chinese Medicine hat elf Studien veröffentlicht, die specifically das Risiko für Adipositas und Übergewicht untersuchen. Dabei wurde untersucht, wie die nächtliche Lichtexposition mit dem Körpergewicht zusammenhängt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Gruppe mit der höchsten künstlichen Lichtexposition ein höheres Risiko für Adipositas und Übergewicht hat, insbesondere in Nordamerika und Asien. Die Theorie, die den Zusammenhang erklärt, ist, dass künstliches Licht hemmen kann die Ausschüttung von Melatonin und stören kann den Fett- und Insulintoffwechsel.

Diese Beobachtungsstudien zeigen zwar einen Zusammenhang zwischen nächtlicher Lichtexposition und Körpergewicht, aber die Ernährung und Schlaf werden nicht berücksichtigt. Mit künstlichem Licht schläft jeder Tag kann aber trotzdem dazu führen, dass die Person übergewichtig wird. Bei adipösen/übergewichtigen Personen kann dieser Faktor jedoch eine Rolle spielen. Um den Zusammenhang weiter auszubauen, werden weitere Studien benötigt, um Einflussfaktoren und Risiken besser zu verstehen





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