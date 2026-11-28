Während die weltweite Nachfrage nach Kupfer durch Elektrifizierung, KI-Infrastruktur und den Ausbau der Stromnetze langfristig an Bedeutung gewinnt, treibt Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) die Exploration seines Flaggschiffprojekts Majuba Hill in Nevada weiter voran.

die Exploration seines Flaggschiffprojekts Majuba Hill in Nevada weiter voran. Die jüngste Meldung liefert Anlegern durchaus neuen Gesprächsstoff! Das vierte Bohrloch des erweiterten Phase-2-Bohrprogramms wurde erfolgreich abgeschlossen.

Warum Majuba Hill jetzt besonders interessant für aufmerksame Kupferinvestoren werden könnte, zeigt ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen. – Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text.

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– Advertorial/Werbung im zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiffprojekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada. MHB-42 erreichte eine Endtiefe von 1.510 Fuß . Vorläufige geologische Kernprotokollierungen ergaben .